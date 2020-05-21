如何確定12星座愛不愛你？「一舉動」秒解：絕對心繫於你

牡羊座如果真的愛一個人，他們通常不太會患得患失，或是悲觀地想很多事，他們通常都是很樂觀的去面對。他們是很真性情的，如果見到喜歡的人，心情就會立刻變好，也會有按奈不住想告白的衝動，這種時候就是已經確定愛上你了，看到你只會有開心的感覺。

金牛座是很在意實際東西的人，喜歡吃美食的他們，如果真的喜歡你的話，就會想要跟你分享各種美食。金牛座的人非常重視味蕾享受，他們通常不太會想把自己喜歡的食物分享給別人，但如果真的愛你的話，當然也會希望可以跟你分享一切愉快的事物。

雙子座和朋友之間總是無話不談，但他們還是習慣把一些內心事憋在心裡，即使很親密也未必會說出口。不過，如果他無論發生什麼事，都會想在第一時間跟你報告，那就代表你在他們心中有著無可取代的地位，也可能是他們真的愛上你了，所以才會想跟你分享任何事，包括自己的心事。

巨蟹座的性格表現是比較普通的，他們體貼的個性，只要愛你的話就會想待在你身邊、想照顧你。首先，他們會想為愛人煮頓飯，因為非常喜歡你，所以想跟你共組家庭，最重要的就是可以替你煮飯，這就是他們愛上你的表現。

獅子座如果真的愛上一個人，他們說話時會開始變得很不自在，他們喜歡誇大的事，因為要保住自己的面子，但如果他們喜歡你的話，在你面前顧慮當然會變很多，想對你說謊時也會越來越不自然，越是緊張就越容易被拆穿，而他們會顯得那麼不自在，全都是因為愛上你了！

處女座的人本身就很挑剔，他們不僅對自己挑剔，對愛人也是很挑剔，但與此同時卻也會幫你打理好一切。他們希望你是完美的，當然也希望自己在戀人眼中是完美的，所以每當他們看到喜歡的人，就會開始審視自己的缺點，生怕自己有什麼地方讓你覺得不夠好。

天秤座天生就有選擇障礙，平常的小事不說，在面對要緊事時，他們的症狀會更加明顯。雖然他們堪稱社交高手，總是能炒熱氣氛，讓現場不尷尬，可是如果他們喜歡你的話，在跟你講話前一定會猶豫很久，因為在你面前不能胡言亂語，一定要好好思考要聊些什麼才行。

天蠍座本來就是占有慾很強的星座，他們如果喜歡一個人的話，就連你跟其他異性來往，都會讓他們醋勁大發。如果他們不愛你的話，根本不會在乎你的社交圈，所以如果哪天有異性提到你的名字，而天蠍座卻大吃醋，此時，就可以 100％ 確定他是愛你的。

射手座幽默又大方，他們總可以當大家身邊的開心果，不容易動心的他們，愛上一個人時會更加善用自己的優點，會時時刻刻都想要哄你開心。可以讓身邊的人感到開心，射手座本身也會感到快樂，但是最重要的是，自己喜歡的人可以感受到這份開心嗎？因此，若是射手盡可能地想要哄你，那絕對是因為他愛上你了！

魔羯座愛上一個人的時候，他們的責任心就會油然而發，他們認為，對方的事也是自己的責任，所以他們會很喜歡給對方建議，也會覺得這樣是為對方著想，如果你接納他們的意見，他們就會感到很開心，愛上你的話，也會為你承擔所有責任。

水瓶座面對自己喜歡的人，依舊會保持忽冷忽熱，需要自己空間的距離感。不過，有所不同的是，他們也許會忽冷忽熱，但卻還是會偶爾跟你寒暄幾句，會用冷漠的口氣問一些很無關緊要的話題，但是實際上卻是在關心你，他們不會肉麻的關心你，但確實是已經愛上你了。

雙魚座很喜歡跟別人說委屈，他們喜歡一個人時，更喜歡在對方面前裝可憐，就是為了想引起你的注意。因為他們不知道要用什麼方法來引起你的注意，所以才會像小孩子一樣，想要博取你的關心跟同情，他們把同情當成是一種愛，當他們愛你的時候，就會希望你可以同情、重視自己。（編輯：許苡晴）

愛情是件複雜的事，總讓人摸不透，有時連自己也搞不清楚，是否真心愛對方，究竟該如何確認 12 星座愛不愛你呢？根據《星座好朋友》報導，其實從「 1 個舉動」就能觀察出來，對方早已把心交給你了！