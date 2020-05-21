「花邊教主」布蕾克萊芙莉馭夫術　不怕犯錯有助婚姻經營

「死侍」萊恩雷諾斯和「花邊教主」布蕾克萊芙莉結婚8年，育有3個女兒，恩愛依舊。近來疫情隔離，萊恩雷諾斯上傳一張綁著馬尾辮的照片，坦言是受到老婆指示，必須得設計一款新造型討她歡心。事後布蕾克也在IG限時動態PO出照片取樂：「餘生裡只要看到他，我都不敢忘記這張照片。」





萊恩雷諾斯與布蕾克萊芙莉多麽相愛，相信不用筆者敘述，大家都清楚。無論是任何節日、紀念日或是對方生日，這對夫妻永遠不會放過捉弄彼此的機會，要嘛大方放閃，要嘛互放醜照，為他們的婚姻生活點綴趣味與童心。





瀏覽不少網站，都是在述說萊恩雷諾斯有多麽疼愛布蕾克萊芙莉，但誠如筆者在文章裡頭經常講的：眾多疼老婆的男人背後，必然存在著一個充滿智慧、懂得生活的老婆。今天，我們來聊布蕾克萊芙莉。





「從5歲開始，我就開始思考『我是誰』，開始為了這個問題而努力。」





萊恩雷諾斯曾說，他很認定布蕾克，因為女方對所有事情都保持著開放、絕對同理的態度，「她（布蕾克）看事情的角度永遠很正面，我跟父親感情一直很不好，我父親過世那一年，是她帶給我很難忘的成長：她讓我重新愛上自己的父親。」





筆者不曉得布蕾克萊芙莉到底用了什麼話術，可顯然地，她讓一個原本對父親充滿不諒解的兒子，最後選擇原諒過去，救贖自己。光從這一點分析，除了知道布蕾克看待事情很正面之外，還能隱約發現：她對丈夫的性格很了解，知道該如何開導才能令他敞開心房。



▲布蕾克萊芙莉很懂得生活。（圖／Catchplay提供）

懂得對不同的人對症下藥，大多都是出自於對人性的寬容，使得人們發自內心想信任她、和她告解，因為曉得自己不會因此被譴責。布蕾克能養成這樣通達的個性，與她的原生家庭有關。





布蕾克出生演藝世家，父母都演員，她排行老么，上頭有兩個姊姊，兩個哥哥。她接受專訪時坦承，從小為了在家裡找到屬於自己的位置，她很能與哥哥姊姊們共處，「不同性別的人想要什麼，我都知道。」這使她在學生時期就很有人緣，是學校的風雲人物。





貌似討好他人，布蕾克卻不會失去自己，她心裡時常保持懷疑，「我很喜歡思考『我是誰』，會為了找這個答案去努力。」她認為，認真體驗生活也好，獨處也好，與人相處都好，只要沒有放棄思考，都有辦法去找到答案。不過，縱使有本事和任何人熱絡，布蕾克心裡仍會設定交友底線，「我只喜歡和可以激發我靈感的朋友在一起，不然我自己一個人也很好。」





「盡可能經歷每一天，從犯錯裡頭找到自己。如果你問我要教導孩子什麼？坦白說，沒什麼好教的，我只想確保她們能好好認清楚自己的感受與情緒。」





布蕾克曾創立生活網站「Preserve」，希望教大家創造質感生活，但最後宣告失敗關站，她沒有氣餒，「別人怎麼嘲笑我，我不在意，我會記住這次教訓，未來會再度重振版圖，目前我的心中已有全新想法。」她不是沒犯過錯，只是選擇在錯誤中保持樂觀，將生命當中的不同轉折視為老師，且不會因此終止冒險。



▲布蕾克萊芙莉很懂得生活。（圖／取自blake lively IG） 不管在事業還是愛情，長越大越怕犯錯。





筆者母親有一個客人L，在公司當小主管，工作方面都會全盤考量，如果稍有差池，他就很容易自責，也怕被大主管罵。母親曾問他：「犯了這個錯，你是會被Fire嗎？」，他回答：「不會」





他向母親承認，自己很喜歡做任何事情都在安全範圍裡頭行事，不想追求進步，只因不願意給自己找麻煩、找事做，「我就只是當一份工作做呀，我沒有這麼大的願景。」





《易經》裡頭有個「節卦」，講述節制的智慧。當一個人行事太過謹慎保守，那麼這樣子的「節制」，也是一種失去平衡的展現，不久後會遭到反噬。





以L為例，當見到一個公司正在慢慢成長，卻因為害怕公司變強，導致大主管賦予你的事情或責任變多，於是想盡辦法要讓成績「不要做太好」，結果這就很可能會造成上行下效，認真想做事的下屬灰心離去，只留下了擺爛做事的下屬，就長遠看來，對自己並不有利。





害怕犯錯，或是害怕做太多事而犯錯，這種「過度謹慎」，很容易造成傷害，我們只能像老子《道德經》所言：順勢而為。很多時候，謹慎，是拿來未雨綢繆的，但該冒險的時候到了，就要接受改變、勇於嘗試，犯錯就犯錯，咱們見招拆招。



▲布蕾克萊芙莉很懂得生活。（圖／Blake Lively Twitter）

布蕾克說，如果要她教導女兒，她會要她們盡情去冒險，犯錯都沒關係，好好體驗這份錯誤帶給你的感受。





我們都是在犯錯裡頭找到平衡，如果一昧當個規矩小姐（先生），我們成長思路就會像哲學家尼采所述，可能只會停留在「駱駝」的位置，很難進展到「獅子」或是「孩童」的階段，就更不可能理解人性、處理關係。





「就去經歷吧，我做菜都不看專業食譜的。我不喜歡當我做好一頓色香味俱全的料理時，竟然沒有好好感受過程，這讓我覺得可惜。」





不單是對犯錯保持著坦然接受的心，布蕾克也喜歡研究烹飪、園藝、時尚，還跑去法國藍帶修習，她說：「人就應該要保持創造力，做菜或是服裝，我都喜歡用我的方式去賦予這件事情生命，不要設定框架。」





萊恩雷諾斯說，布蕾克萊芙莉總能給他驚喜。是呀，一個時時刻刻保持好奇心、不怕犯錯、喜歡嘗試新事物，認真品嚐失敗與成功的滋味，這樣的女子，肯定從身到心都充滿香氣，哪能讓人不喜歡？



