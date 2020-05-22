陳冲上床搞「多人運動」　大導竟說：我好想鑽進去！

影史經典《末代皇帝》由金獎導演柏納多貝托魯奇執導，

9項大獎，不僅締造了許多輝煌紀錄，更奠定尊龍、陳冲與鄔君梅在國際影壇的地位。在《末代皇帝》32周年重返大銀幕之際，陳冲也透露許多幕後花絮。

她表示，在片中婉容吃花的戲，是現場即興創作的，她說：「

▲▼陳冲（上圖＆下圖右）感謝《末代皇帝》重生。（圖／甲上）

陳冲更坦言：「

在得知《末代皇帝》數位修復版在台灣重映，並得到觀眾的愛戴，陳冲深感榮幸，她說：「幾十年過去了，那麼多當年一起合作的同仁們，有的已經走了，剩下的已經老了，而這部經典之作卻青春常駐，一點都沒有老去。拍電影就是雕塑時間，而時間又是藝術的試金石。我真高興它能讓新的一代觀眾，見證到大銀幕的魅力和可能性，也認識到一部好的電影，是一個經久不衰的藝術品。我感謝你們讓《末代皇帝》重生。」

國際巨星尊龍、彼得奧圖、陳冲、鄔君梅主演，在當年橫掃奧斯卡最佳影片等劇本要我拔起蘭花，開始扯葉子，當下導演貝托魯奇卻叫我把花塞到嘴裡去，我剛開始吃花時，就感覺到一股心酸湧了上來，婉容有點失常的頭腦，和她所有的委屈與傲氣，都很準確地表達了出來。」這是大導貝托魯奇帶領演員的方式，他給演員的提示，讓他們有更多發揮和嘗試的空間。導演貝托魯奇愛我們三個，尊龍、鄔君梅和我，這裡面沒有性的成分，或者是超出於性，然而給我的感覺是很浪漫的。在拍攝溥儀、婉容和文繡三人床戲的時候，導演貝托魯奇還曾對我們說：『我好想鑽進去跟你們一起。』」陳冲形容導演就像小孩，想要一盞阿拉丁神燈一樣充滿著憧憬，而貝托魯奇高貴的審美觀，也讓陳冲放心投入演出，她說：「當他喊卡的時候，讓我感覺到莫大的幸福。」