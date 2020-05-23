超正小三暴打正宮後腦　直呼「想死」手狂抖！

▲朴海俊有「火泰伍」綽號。（圖／愛奇藝台灣站）

▲朴宣暎是本劇最可憐的角色。（圖／愛奇藝台灣站）

熱門韓劇《夫婦的世界》上週播畢，開放式的結局引發諸多討論，為了回饋觀眾支持，本週特別製作2集特輯，主要演員金喜愛、朴海俊、韓素希、朴宣暎、金永敏、沈恩宇、李學周、李茂生等人分別透露拍攝時的幕後故事。因小三「呂多景」角色而人氣直升的韓素希，和金喜愛於第六集中的對戲印象深刻。劇中，一心想攤牌而出現在呂家的池善雨，當下決心粉碎一切的演技，讓韓素希衝擊直言：「對多景來說，那天真的很想死。」接著暴打金喜愛後腦的動作，韓素希坦言一早開始就想吐，連彩排都會手抖；相較於韓素希的緊張，金喜愛帥氣說：「我不在意那些，做完自己該做的事，被多打或少打一下，這不重要！」展現前輩大氣的風範。該劇另一個關鍵人物就是朴海俊飾演的渣男代表李泰伍，說出無數令眾人傻眼的名言，包含「心不會在結婚後就此封鎖」、「陷入愛情並不是罪」等，朴海俊認為李泰伍因為無法控制自己的理性，在演出這個角色時要處於不能動腦思考的狀態，只能透過心中的一陣火熱傳達情感，情緒彷彿跳入火爐般炙熱，工作人員因此為他取綽號「火泰伍」，朴海俊對此也深感認同。此外，朴宣暎飾演的賢妻高藝琳，是觀眾一致認為劇中最正常也令人心疼的角色，她談起藝琳得知善雨和自己老公一夜情的那場戲，想盡可能對金喜愛撂狠話，結果在氣勢和氛圍上仍舊輸給對方，笑說：「我真的很生氣，我真的很想贏她，為什麼一直輸呢！」訪談時真摯的模樣相當可愛。《夫婦的世界》全16集和特輯可至愛奇藝台灣站獨家收看。