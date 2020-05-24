6月運勢最強和最差星座排行出爐！射手愛情、事業兩得意

時間過得很快，5 月即將結束了，把所有在這個月發生的不愉快都拋諸腦後吧！緊接著 6 月將到來，好好迎接新的一月。根據《靈匣網》報導，6 月 18 日將迎來今年的第二次水逆，此次水逆開始於巨蟹座，會對水象星座的運勢產生較大的影響，也會改變水象星座的心態，趕快來了解一下 6 月份運勢最好和運勢最差的星座有哪些吧！

運勢最強的星座

TOP 3：處女座

運勢概況：儘管 6 月要面對水星逆行，但這次的水逆不但不會影響處女座的運勢，還會給處女座帶來一些好機會。水星在巨蟹座開始逆行，處女座更加關注細節，完美主義傾向更加明顯，自身會變得比較糾結，會在一些小事情上下很多功夫，表面看來是比較大的困擾，但實際上付出了就會有回報，改變小事生活就會有較大的轉變。無論是情緒還是事業，又或者是金錢，都會因為小小的改變，收獲巨大的驚喜。

運勢指南：處女座可以試著調整一下自己的生活狀態，增添一些好習慣，比如：早晨起來堅持喝熱水，或是每天堅持吃蘋果，這些看似不起眼的小習慣，能讓處女座狀態變好，增加處女座的正能量，從而帶動其他方面的運勢。

TOP 2：牡羊座

運勢概況：6 月水星開始逆行，對牡羊座運勢的影響並不是很大。太陽進入巨蟹座後，牡羊座可能會試著去感知生活中比較細微的部分，對待他人的關心也會體現在細節之處，人際關係越來越好，自身的狀況也進入一個良性迴圈狀態中，學習運勢正在提升。如果認真糾正自己曾有過的錯誤，或改變一下學習習慣，學業方面會有很多好訊息，自己也能感受到明顯的進步。職場中的牡羊，同樣會因為關注細節而成為當紅炸子雞，被周遭人當成榜樣。

運勢指南：建議牡羊座注重身體健康，不要把所有的心思都用來應對事業和學業，關注自身健康，除了調整身心狀態外，還要增加一些好習慣，尤其要注意睡眠時間，保持精力充沛，運勢才會更好。

TOP 1：射手座

運勢概況：射手座在 6 月會明顯感受到生活中多了很多新奇的部分，有些事情看似簡單，但也能夠教給射手座一些道理，在未來前行的道路上能用到這些道理，推動自身的發展。 6月中旬射手座的財運和事業有明顯的提升，而在 6 月 23 日海王星開始逆行時，射手座會變得更加現實，放棄了不切實際的目標和盲目樂觀的習慣，開始關注自己面對的真實生活，認真整理思緒，會定下新的目標。在 6 月 25 日之後金星開始順行，情感上和事業上都會有飛速的發展。

運勢指南：建議射手座適當削減社交活動，多抽一些時間來面對學習和自我提升，哪怕是在家冥想和鍛鍊，也比把時間花在無聊的社交上有用。而對於事業和財富不能太著急，每一步都要走得很小心，認真去應對就會有好的結果。

運勢最差的星座

TOP 3：雙魚座

運勢概況：6月份，雙魚座會感受到事業上和財富方面的變化，有些事情讓雙魚座有一種力不從心的感覺。雖然知道要怎麼做，也盡力用正確的方式去面對一切，但外界環境給了雙魚一種無形的壓力，讓雙魚座很難發揮自己真實的實力，也有可能在事業上遇到小人的阻礙，不管怎麼操作始終達不到理想效果。 6 月 23 日海王星開始逆行，雙魚座感受到了前所未有的無助，希望似乎落空了，理想好像離自己更遠了。

運勢指南：建議雙魚座不要給自己太多目標和規矩，只要珍惜當下的每一分鐘，在應該做事的時候不要停下腳步，別給自己胡思亂想的機會，也別對外散發太多負能量，運勢就會逐漸好轉。

TOP 2：巨蟹座

運勢概況：巨蟹座在 6 月時需面對很多復雜的情況，在人際方面會遇到不理解自己的人， 莫名其妙釋放敵意，在工作上，也會面臨從未接受過的挑戰。而在感情方面，可能因不懂得處理兩人之間的關係，錯過了情感發展的機會，總之，各方面的狀況都不是很順利。 6 月 23 日海王星開始逆行，巨蟹座試圖用新的方法去面對自身挑戰，但結局可能不是很好，最終還是要回歸原路，遵守舊的規則可能更容易解決眼下難題。

運勢指南：建議巨蟹座不要嘗試新的挑戰，不要有太多冒險精神，懦弱可能會被周遭的人嫌棄，但這種時候膽小一點對自己是有好處的，一切要以穩定為主，不要太急著推動事情的發展，否則混亂會引發更大的錯誤。

TOP 1：天蠍座

運勢概況：天蠍座在 6 月會因無法管理好自己的情緒，給自己惹上不少麻煩。職場中的天蠍座容易得罪上司和同事，而在人際交往中，天蠍座似乎也顯得太過自我了。尤其是在 6 月 23 日海王星開始逆行，使​​天蠍座的言行似乎有點不著邊際，這種不靠譜的態度會影響到自己已經擁有的人脈關係，會讓朋友很想要遠離天蠍。事業和財務也受到影響，如果管理不好，情緒可能還會引發比較嚴重的衝突。

運勢指南：建議天蠍座在生氣的時候不要發言，如果心裡的壓力實在很大，一定要找到恰當的疏壓方式，別用錯誤的方式來釋放壓力，更不要讓周遭的人覺得自己是一個負能量滿滿的人，這樣會趕走財運和事業運。（編輯：許苡晴）