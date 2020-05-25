「台北電影獎」頒獎典禮如期舉辦　眾星雲集走防疫路線

「2020台北電影節」正式宣布，今年影展將於6月25日至7月11日如期舉辦，觀摩影展、周邊活動、與台北電影獎頒獎典禮，都會遵循中央疫情指揮中心的建議及規定辦理。並且公布開閉幕片，分別為柯貞年導演首部劇情長片《無聲》世界首映，以及蔡明亮導演勇奪柏林影展泰迪熊評審團獎的《日子》亞洲首映。

開幕片《無聲》改編自真實事件，描述失聰少年發現校車最後一排的「遊戲」，讓融入新生活的欣喜之情瞬間成為恐懼，眼見心儀的女孩在遊戲中遍體鱗傷，少年也猶豫著，是否該揭開遊戲的殘忍真相，抑或加入遊戲的行列？影片卡司集結新生代演員陳妍霏與劉子銓、金馬獎最佳男配角劉冠廷、金馬影后楊貴媚、香港電影金像獎最佳男主角張嘉年（太保）等，共同演繹聾人世界的聲嘶力竭，但世界卻依舊無聲的殘忍真實。



▲▼《無聲》改編自真實事件。（圖／台北電影節） 閉幕片《日子》是蔡明亮導演的第11部劇情長片，本片也一舉入圍今年「台北電影獎」最佳劇情長片、最佳導演獎與最佳男主角獎等三項大獎。電影延續蔡明亮一貫的主題關注與美學，全片以沒有對白，46顆長鏡頭的影像言語，將鏡頭對準班底李康生，以及新的合作夥伴亞儂．弘尚希，捕捉兩個陌生身體的偶然相遇，呈現日常生活中平淡而重覆的日子，大膽而細膩，是充滿高度凝聚力的作品。



▲《日子》一舉入圍今年「台北電影獎」最佳劇情長片、最佳導演獎與最佳男主角獎等三項大獎。（圖／台北電影節）

今年「台北電影節」受到2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，原訂於影展期間邀請的海外影人與評審將全數取消邀請。國際新導演競賽因無海外影人出席，實體頒獎典禮也將取消，改為線上公布得獎名單。影展活動將以觀眾和影人的健康安全為最優先考量，在配合政府戴口罩、量體溫、實名制、適當距離就座、安全人數限制等防疫措施後，照計畫舉辦，但仍以疫情指揮中心公告為準則，隨時滾動修正。



