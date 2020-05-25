遭諷「連另一半都控制不了」　賴弘國高EQ回應

藝人鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國，雖然已經簽下分居協議，但必須保密兩人的婚姻狀況，可是賴弘國一向心直口快，幾乎每次都會回應網友的批評，反而更

惹來更多酸民的毒辣留言，倒是，賴弘國多次高EQ回應，很令人側目。