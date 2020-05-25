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遭諷「連另一半都控制不了」　賴弘國高EQ回應

記者翁新涵/綜合報導-2020-05-25 21:53:54
▲賴弘國總愛回覆網友留言。（圖／賴弘國IG）
藝人鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」賴弘國，雖然已經簽下分居協議，但必須保密兩人的婚姻狀況，可是賴弘國一向心直口快，幾乎每次都會回應網友的批評，反而更惹來更多酸民的毒辣留言，倒是，賴弘國多次高EQ回應，很令人側目。

一些網友口臭的不得了，不僅曾詛咒賴弘國「小姪女和全家一起暴斃」，言詞相當惡毒，不過賴弘國幽默回應：「牛排我喜歡肋眼，五分熟。」另有網友留言，狂批賴弘國藉阿嬌上位居心何在，賴弘國則高EQ回覆：「你不來留我會需要回應嗎？」

▲賴弘國最新留言，又遭到網友毒舌。（圖／賴弘國IG）
▲賴弘國最新留言，又遭到網友毒舌。（圖／賴弘國IG）
接著，賴弘國24日又在IG發文，宣傳自家診推出的減脂儀器，還寫說：「連吃都不能控制，那你還能控制什麼呢？」然而仍有酸民來留言：「你連另一半都不能控制，那你還能控制什麼，不要再講幹話。」賴弘國又再度高EQ回應：「我從來不會想控制另一半，但會溝通」。

▲阿嬌（左）和賴弘國已經簽下分居協議。（圖／阿嬌IG）
▲阿嬌（左）和賴弘國已經簽下分居協議。（圖／阿嬌IG）
 

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