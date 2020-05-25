遭諷「連另一半都控制不了」　賴弘國高EQ回應

一些網友口臭的不得了，不僅曾詛咒賴弘國「小姪女和全家一起暴斃」，言詞相當惡毒，不過賴弘國幽默回應：「牛排我喜歡肋眼，五分熟。」另有網友留言，狂批賴弘國藉阿嬌上位居心何在，賴弘國則高EQ回覆：「你不來留我會需要回應嗎？」
接著，賴弘國24日又在IG發文，宣傳自家診推出的減脂儀器，還寫說：「連吃都不能控制，那你還能控制什麼呢？」然而仍有酸民來留言：「你連另一半都不能控制，那你還能控制什麼，不要再講幹話。」賴弘國又再度高EQ回應：「我從來不會想控制另一半，但會溝通」。
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一些網友口臭的不得了，不僅曾詛咒賴弘國「小姪女和全家一起暴斃」，言詞相當惡毒，不過賴弘國幽默回應：「牛排我喜歡肋眼，五分熟。」另有網友留言，狂批賴弘國藉阿嬌上位居心何在，賴弘國則高EQ回覆：「你不來留我會需要回應嗎？」
接著，賴弘國24日又在IG發文，宣傳自家診推出的減脂儀器，還寫說：「連吃都不能控制，那你還能控制什麼呢？」然而仍有酸民來留言：「你連另一半都不能控制，那你還能控制什麼，不要再講幹話。」賴弘國又再度高EQ回應：「我從來不會想控制另一半，但會溝通」。
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