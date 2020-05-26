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賭王過世「接班人」是她！何超瓊坎坷感情掀熱議

記者翁新涵/綜合報導-2020-05-26 16:41:31
▲何超瓊是許多人心目中的女強人典範。（圖／美聯社）
賭王何鴻燊驚爆於今（26）日離世，享耆壽98歲，二房長女何超瓊也證實爸爸於下午一時在睡夢中離世，並表示父親德高望重，將會永遠留在人們心中，但除了何鴻燊人生有夠傳奇之外，號稱「賭王接班人」何超瓊的感情世界，也被帶出話題。

賭王何鴻燊一家是澳門的豪門大家族，一直以來，熱議話題不斷，尤其是二太女兒何超瓊最是受人注目，而她的感情生活，更是人們茶餘飯後熱議的焦點。何超瓊從小就有文藝夢，還曾在1981年客串過一部電視劇《突破》，當年她認識熱戀已故歌手陳百強，也成為她一生的遺憾。

陳百強是八十年代香港演藝圈的風流才子，與張國榮是摯友，也是橫跨影視歌壇的青春實力偶像派，但在賭王眼裡，陳百強想娶他的女兒還不夠格。而且賭王為了斬斷何超瓊的這段感情，選擇了與船王許家聯姻。

▲賭王何鴻燊（中）對何超瓊（右）影響至深。（圖／美聯社）
▲賭王何鴻燊（中）對何超瓊（右）影響至深。（圖／美聯社）

當時許家的兒子許晉亨，與劉嘉玲鬧緋聞，許家也不認同劉嘉玲，因此何許兩家父母推波助瀾，讓何超瓊在1991年1月嫁給許晉亨，兩人舉行了盛大的三天婚禮，但新郎新娘卻面無笑容，一臉勉強。

萬萬沒想到的是，陳百強竟在次年宣布退出樂壇，同年5月，服用安眠藥導致昏迷，在此期間，已婚的何超瓊每天都去醫院探望照顧，直至1993年10月陳百強仍不治過世。在他的葬禮上，已為人婦的何超瓊，竟不顧許晉亨妻子的頭銜，也不理會世人對她的質疑，堅持為陳百強扶靈，可見她對陳百強的用情之深。

▲何超瓊（右）至今仍與演藝圈有交情。左為楊紫瓊。（圖／美聯社）
▲何超瓊（右）至今仍與演藝圈有交情。左為楊紫瓊。（圖／美聯社）
何超瓊最後是在2000年與許晉亨離婚，結束了這段名存實亡的婚姻，得到解脫。而許晉亨則是在2006年和影星李嘉欣發展戀情，並於2008年10月28日註冊結婚，2011年2月，李嘉欣為他生下兒子許建彤。

離婚後，何超瓊一度戀上娛樂大亨、英皇集團主席楊受成的兒子楊其龍，可惜賭王何鴻燊依舊不喜歡這個男孩子，甚至公開罵楊其龍，何超瓊最後又為了爸爸，忍痛與其分手，結束這段「姐弟戀」。

年過半百的何超瓊（57歲），至今無兒無女，只奔波於自己的事業，然而這位何家最耀眼的大公主，卻成為自己的主宰，是許多人心目中的女強人典範。

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