賭王過世「接班人」是她！何超瓊坎坷感情掀熱議

號稱「賭王接班人」

賭王何鴻燊一家是澳門的豪門大家族，一直以來，熱議話題不斷

何超瓊從小就有文藝夢，還曾在1981年客串過一部電視劇《突破》，當年她認識熱戀已故歌手陳百強，也成為她一生的遺憾。

賭王何鴻燊驚爆於今（26）日離世，享耆壽98歲，二房長女何超瓊也證實爸爸於下午一時在睡夢中離世，並表示父親德高望重，將會永遠留在人們心中，但除了何鴻燊人生有夠傳奇之外，何超瓊的感情世界，也被帶出話題。，尤其是二太女兒何超瓊最是受人注目，而她的感情生活，更是人們茶餘飯後熱議的焦點。

陳百強是八十年代香港演藝圈的風流才子，與張國榮是摯友，也是橫跨影視歌壇的青春實力偶像派，但在賭王眼裡，陳百強想娶他的女兒還不夠格。而且賭王為了斬斷何超瓊的這段感情，選擇了與船王許家聯姻。



▲賭王何鴻燊（中）對何超瓊（右）影響至深。（圖／美聯社）

當時許家的兒子許晉亨，與劉嘉玲鬧緋聞，許家也不認同劉嘉玲，因此何許兩家父母推波助瀾，讓何超瓊在1991年1月嫁給許晉亨，兩人舉行了盛大的三天婚禮，但新郎新娘卻面無笑容，一臉勉強。



