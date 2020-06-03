天才IT大臣唐鳳登時尚雜誌　厭世臉、「腦洞大開」超逗趣

因防疫立功人氣飆漲，甚至獲得日本認證「天才 IT 大臣」的數位政委唐鳳，日前實現攝影師江凱維於推特「想拍唐鳳」的許願，穿上台灣設計師周裕穎品牌及三宅一生 ISSEY MIYAKE 服飾，首度跨足拍攝時尚大片，廣受好評。這次更直接登上台灣《ELLE》雜誌 6 月封面，穿著 GUCCI 西裝圍上單肩白袍，搭配浮誇墨鏡，擺出「高級厭世臉」被讚超時尚！引發網友熱議。



▲唐鳳駕馭全套 GUCCI 格紋西裝搭配單肩白袍及斜紋領帶，尤其一副搶眼的造型墨鏡及鏡鏈，時髦的裝扮引起網友熱烈討論。（圖／《ELLE》雜誌提供）

自幼患有先天性心臟病的唐鳳，直到 12 歲心臟手術成功，才確定自己可以活得下來。從小面對生死，提前領悟無常才是永恆的道理；因為情緒太過激動就會暈倒的身體狀況，也不允許她成為憤青。當別的小孩還在翻閱童話故事的時候，唐鳳的父親卻引用蘇格拉底的話語和哲學，滿足她聰慧早熟的心靈。





種種背景促使唐鳳幼時在學校被霸凌時，擁有不一樣的思考，「當時我很想要搞清楚他們霸凌的動機，於是念了很多關於兒童發展、心理學的書籍，花了很長時間了解他們為什麼要這麼做。」即使他人不友善，但唐鳳不是陷入失望、仇恨的情緒，而是企圖去理解他人感受。





▲彷彿「腦洞大開」的近照，唐鳳則換上 GENTLE MONSTER 的 Oversize 金屬眼鏡及 GOGH SV 飾耳機眼鏡鏈，顛覆平時形象。（圖／《ELLE》雜誌提供）

據《ELLE》團隊形容，拍攝當天上至總編輯、下至實習生都為唐鳳瘋狂，還開玩笑拍過這麼多封面人物，

，還是連日本都認證的天才 IT 大臣。更分享拍攝過程唐鳳始終帶著微笑，不僅配合度超高，面對無厘頭提問既淡定且有問必答，還常妙語如珠逗樂全場。

坦言很久以前每半年會去一趟法國與精神分析師做心理諮商，唐鳳敞開心胸表示，受此幫助很大，因為英語既不是她的、也不是法國分析師的母語，或許這樣的自我理解與分析，養成了唐鳳凡事冷靜卻不失幽默的處事態度，甚至是如今吸引人的自成一格語言邏輯系統。

唐鳳穿上 GUCCI 互扣式雙 G 連身工作服，戴上 GENTLE MONSTER 品牌 MY MARS 系列紅色圓形無框眼鏡，俏皮搭上 TAKAHIROMIYASHITA The Soloist 的 Logo 貼花繫帶兜帽，逗趣地從眼部發出電波光束，與時尚雜誌聯手打造的創新視覺，令人眼睛為之一亮。





唐鳳受訪時坦言會被有智慧的人吸引，但認為如果能夠先照顧好自己、行有餘力的話，才會去發展人際關係，否則不容易發展長期的感情。受訪當天正好是 5 月 18 日台灣同婚通過的一週年，唐鳳表示「社會上有很多人很在意婚約，我覺得這是蠻有意思的一件事。以前這種長期約定的關係，是家庭跟家庭之間的事，但隨著時代，尤其在專法通過之後，越來越多人視為這是個人跟個人之間的事情，所以婚姻的社會意義，也隨著時代在改變。」



▲《ELLE》團隊口中「有如異星人類，橫空出世迫降在行政院內閣裡」的唐鳳，也激發這次時尚大片的設計靈感。（圖／《ELLE》雜誌提供）