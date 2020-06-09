前夫高凌風辭世6年　金友莊曝「老夫少妻」心酸

胡瓜與小禎攜手主持的綜藝節目《地球人請回答》最新一集將播出「真愛無敵！？年齡差距真的不是問題嗎？」主題，金友莊和已故藝人高凌風曾有過一段長達17年的婚姻，2人相差19歲的婚姻，在高凌風辭世前2年協議離婚，她也在節目中吐露心聲。



▲高凌風生前和一雙兒女的合照。（圖／翻攝葛宸羽臉書） 金友莊談起與前夫高凌風的婚姻，以過來人身分持反對意見，她表示：「孩子的成長過程中，有很多事情我沒辦法找人商量，我不知道給他們做的決定是對的還是錯的，那個時候會感覺很無助、很茫然。」她認為老少配當中年齡大者必然先離開人世，即便性格堅強獨立如她，能在高凌風離開後扛起整個家，一手帶大3個小孩，但育兒路上連商量的對象都沒有，常讓她感到無助和迷惘。對孩子來說，未來也少了其中一方的庇護，因此經歷過箇中滋味的金友莊不願看女兒重蹈覆轍，體會她當年的辛苦。



▲康康和老婆相差18歲。（圖／中天） 康康則表示，當年老婆才27歲，岳母只大康康8歲，受過往花邊新聞牽連，給人花心、愛玩的壞印象，使得這段忘年戀受到女方家長強烈反對。恰好岳父是鄧麗君的粉絲，康康在第一次見面就帶鄧麗君國語、閩南語、粵語、日語專輯當作見面禮，成功博得歡心。康康認為，若男生有車有房，女方家長會比較放心，「我去提親的時候是先在杭州買個房子，登記老婆的名字，當然不是說有錢了不起，但就是一種安全感。」康康誠意十足的表現，讓岳父母同意女兒遠嫁台灣。



