鄭元暢曾和百人拍吻戲　最難忘張鈞甯「她咬住我的嘴唇」

▲張鈞甯演技精湛。（圖／資料照）

▲鄭元暢（右2）、炎亞綸、唐綺陽（左1、左2）、吳姍儒（右1）開心合照。（圖／公視）

鄭元暢近來上炎亞綸、唐綺陽、Sandy（吳姍儒）主持的公視實境談話節目《36題愛上你》，身為「偶像劇男神」的他暢談拍劇趣事，除了提到當年與林依晨拍攝雨中吻戲險溺水外，鄭元暢也認為自己出道時很幸運，第一部戲跟Ella（陳嘉樺）合作後，「我一直想要以她為榜樣，變成她那個樣子。」還透露最難忘記和張鈞甯的吻戲。主演過《薔薇之戀》、《惡作劇之吻》等多部經典浪漫台劇，被問到「算過和多少人拍吻戲？」，鄭元暢回答：「上百有了吧？」還補充：「我拍了這麼多戲，大概只有2、3部是沒有吻戲的。」並自爆與張鈞甯拍《你照亮我星球》時，戲中戲無厘頭古裝喜劇的吻戲橋段最令他難忘，他形容：「要嘟嘴親張鈞甯時，她用另外一個嘴巴咬住我的嘴唇。」也因吻戲拍多了，鄭元暢保持平常心，不需要做太多準備，頂多就是吃口香糖讓口氣清新，唐綺陽驚訝地問：「你已經平常心到，心跳都不會多跳一下的那種感覺？」鄭元暢認真答說：「因為親吻在現實生活中，也是一個很平常的事，所以拍吻戲也是一件很平常的事。」鄭元暢還提到，當年跟林依晨告白的雨中吻戲，劇組出動灑水車製造下雨效果，但水大到把他的隱形眼鏡沖掉，他說：「我根本看不清楚她長什麼樣子，但要強迫自己在雨中把眼睛張開，講完一些浪漫的話之後接吻。」鄭元暢形容當時水量大到拍在右臉上時，嘴巴左邊需要微張開，「讓雨水從這一頭流出，要不然我跟依晨絕對會溺死在那一場戲。」讓Sandy邊笑邊說：「好啦，這真的不合理。」