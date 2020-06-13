平民巨星／陳韻喬零瑕疵演出　雙聲道飆唱助攻奪冠

新選秀節目《平民巨星》今（13）日播出第2集，黃子佼擔任主持人，大來賓則是「情歌王子」游鴻明；評鑑團陣容也不可小覷，由林俊逸、李佳薇、陳零九、林凡和妞妞組成，一起發掘新聲。第2集參賽者實力堅強，不但有國家代表隊選手，還有吉他老師、駐唱歌手、直播主以及上班族，來自各行各業的好歌喉在《平民巨星》匯集。

▲首輪比賽，5位參賽者淘汰2人，剩下的3人爭奪周冠軍。（圖／翻攝《平民巨星》）

黃介辰是一名駐唱歌手，從小因為體重超標而沒有自信，靠飲食和運動瘦身成功後，黃介辰整個人散發出耀眼光芒，希望可以在音樂圈闖出一片天。陳相合在師大讀書時，就常常參加歌唱比賽，甚至為了音樂夢，放棄教職工作，只為追夢。張浩璿是國家代表隊選手，高中開始接觸保齡球，現在平均2天練習1次，每次5小時以上，毅力非凡。

▲陳韻喬是一名直播主。（圖／翻攝陳韻喬IG）

沈怡馨的爸爸在廣播圈工作30年，對於女兒的星夢一直不贊成，但這次比賽沈爸爸特地前來站台，讓沈怡馨相當感動。最後則是直播主陳韻喬，她透露一路以來，爸爸最支持她的歌手夢，但爸爸幾年前不幸病逝，來不及看到女兒登台演唱，好在陳韻喬的媽媽從原本的反對，到現在無條件支持，成為她最強力的後盾。

▲張浩璿雖然沒有奪冠，但仍因好實力被游鴻明保留。（圖／翻攝《平民巨星》）

5位選手輪番競技，秀出好歌喉，最後由陳韻喬靠著兩輪分別演唱台、國語歌，零瑕疵的雙聲道演出奪得本次周冠軍。陳韻喬在第一輪選選唱台語歌《憂愁》，第二輪則是演唱陶晶瑩的《年紀大了一點》，2首歌獲得大來賓和評鑑團好評，陳零九甚至直接誇她有巨星架勢，也坦言很想簽下陳韻喬，林凡則大讚：「妳也可以駕馭國語歌耶！」但除了陳韻喬外，游鴻明還向黃子佼提出一個要求，就是保留張浩璿，因為大家都認為他很有潛力，對此黃子佼表示，首集也有同樣的情況發生，而且大來賓「最大」，因此欣然答應，再次保留了一位大來賓眼中的好歌聲，讓未來的月冠軍賽競爭更加激烈。

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