靠「限定男團」出道　陳立農自詡顏值擔當

▲茄子蛋受邀上節目。（圖／菱格世代DD52）

▲楊丞琳是首席導師之一。（圖／菱格世代DD52）

台灣偶像女團選秀節目《菱格世代DD52》將在愛奇藝台灣站播出，找來楊丞琳、潘瑋柏擔任首席導師，陳漢典為節目助教，每一集邀請不同領域的飛行導師參與，首集選位賽邀請茄子蛋和從《偶像練習生》出道的陳立農，這也是陳立農第一次以導師的身分參加選秀綜藝節目，被問到在自己的團體中擔任什麼擔當？陳立農搞笑回答：「應該是顏值吧！」2018年參加《偶像練習生》獲得第2名組成團體出道的陳立農，這次來到《菱格世代DD52》擔任飛行導師，一出場就引來全場女孩們的尖叫聲，就讀南強工商表演科的他，在台上遇到高中同學跟學姊，讓他驚喜的直接在台上認親打招呼，楊丞琳也驚訝地問：「你到底暗藏了多少人在裡面？」陳立農表示絕不會因為同校就偏心，因為掌握同學們在節目中的命運，陳立農選人時相當嚴謹，不斷讓選手們battle舞蹈，評選時還問了多次：「妳們可以Battle嗎？」頗有《偶像練習生》製作人張藝興在節目中強調「Balance」的樣子，讓選手們非常緊張，為爭取正選名額不顧形象瘋狂拼舞。其實陳立農用心良苦，是為了考驗選手的臨場實力反應，才要求大家互相比拚，他同時也以過來人的身分勉勵女孩們要保持初心、永遠珍惜舞台，認真的對待每一場表演。