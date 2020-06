反骨男孩「把臉塗黑」扮非裔　戴維斯怒批：他們正被殺

▲戴維斯2013年歸化為中華民國籍。(圖/記者葉政勳攝)

▲戴維斯怒批反骨男孩最新影片作品。(圖/戴維斯IG)

以拍攝戲謔、惡搞影片走紅的網紅團體「反骨男孩」,昨(15日)上傳一支名為「黑人抬棺!超荒謬挑戰!」的新片,片中成員為扮演非裔人士,刻意把整張臉塗黑,此舉引來非裔美國人、已歸化中華民國籍的籃球員戴維斯(Quincy Davis)不滿,發文怒批:「你們知道黑人的處境嗎?他們正被殺!」反骨男孩在新作中翻玩近來爆紅的「黑人抬棺」影片,3位成員穿黑西裝、戴墨鏡,並將臉塗黑隨機街訪長者,「新台灣人」戴維斯在IG貼出影片截圖,憤怒又不解地問:「Taiwan is this who we are??這是身為台灣人應有的行為嗎?這不是一個笑話!我為在美國遭受苦難的黑人朋友們感到所有的難過和痛苦,現在在台灣我再次經歷了一次!」戴維斯痛斥反骨男孩「無知和愚昧」,直說自己很失望,最後更Tag對方帳號再問:「你們知道黑人的處境嗎?他們正被殺!」此外,戴維斯也在反骨男孩IG影片下留言:「你們做的事情令人作嘔,塗黑臉(Black face)不是遊戲,每天都有黑人因為膚色被殺害,為你們感到可恥!」戴維斯的PO文讓「反反骨男孩」的輿論炸開,「開老人家、種族歧視玩笑不好笑 不懂你們紅在哪」、「建議你們趕緊道歉吧,這個真的不好笑,也許你們無意,但這卻是真真實實的在消費黑人族群」、「拜託不要讓臺灣人蒙羞好嗎」、「退追...無言」,不過也有不少粉絲護航,直呼影片內容很爆笑。(編輯:楊穎軒)