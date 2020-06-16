反骨男孩「把臉塗黑」扮非裔　戴維斯怒批：他們正被殺

▲戴維斯2013年歸化為中華民國籍。（圖／記者葉政勳攝）

▲戴維斯怒批反骨男孩最新影片作品。（圖／戴維斯IG）

以拍攝戲謔、惡搞影片走紅的網紅團體「反骨男孩」，昨（15日）上傳一支名為「黑人抬棺！超荒謬挑戰！」的新片，片中成員為扮演非裔人士，刻意把整張臉塗黑，此舉引來非裔美國人、已歸化中華民國籍的籃球員戴維斯（Quincy Davis）不滿，發文怒批：「你們知道黑人的處境嗎？他們正被殺！」反骨男孩在新作中翻玩近來爆紅的「黑人抬棺」影片，3位成員穿黑西裝、戴墨鏡，並將臉塗黑隨機街訪長者，「新台灣人」戴維斯在IG貼出影片截圖，憤怒又不解地問：「Taiwan is this who we are？？這是身為台灣人應有的行為嗎？這不是一個笑話！我為在美國遭受苦難的黑人朋友們感到所有的難過和痛苦，現在在台灣我再次經歷了一次！」戴維斯痛斥反骨男孩「無知和愚昧」，直說自己很失望，最後更Tag對方帳號再問：「你們知道黑人的處境嗎？他們正被殺！」此外，戴維斯也在反骨男孩IG影片下留言：「你們做的事情令人作嘔，塗黑臉（Black face）不是遊戲，每天都有黑人因為膚色被殺害，為你們感到可恥！」戴維斯的PO文讓「反反骨男孩」的輿論炸開，「開老人家、種族歧視玩笑不好笑 不懂你們紅在哪」、「建議你們趕緊道歉吧，這個真的不好笑，也許你們無意，但這卻是真真實實的在消費黑人族群」、「拜託不要讓臺灣人蒙羞好嗎」、「退追...無言」，不過也有不少粉絲護航，直呼影片內容很爆笑。（編輯：楊穎軒）