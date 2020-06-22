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Apple喝醉怒嗆王惟立「長成這樣」　詹子晴尷尬急阻止

記者臺孝婷/綜合報導-2020-06-22 20:46:23
▲Apple曾在喝醉時怒嗆王惟立。（圖／衛視中文台提供）
衛視中文台《一袋女王》日前邀請Apple、詹子晴、小蠻、阿緯及威廉上節目分享氣味相投成為團體裡好朋友的故事，相熟的5個人互相爆料，讓現場歡樂連連。詹子晴說多年前跟老公分手期間，Apple竟然酒醉壯膽在KTV裡指著她老公一陣狂罵，讓詹子晴好尷尬。

▲Apple（左起）、小蠻、詹子晴是多年好友。（圖／衛視中文台提供）
▲Apple（右起）、小蠻、詹子晴是多年好友。（圖／衛視中文台提供）
詹子晴（ㄚ頭）日前與愛情長跑9年的王惟立登記結婚，她上節目分享當初老公要求婚前準備了2天，由於老公沒有藝人朋友的聯絡方式，所以只能用臉書一個一個私訊告知邀請出席，結果竟然被大家以為是詐騙集團，導致很多人沒來，是當天看了求婚新聞之後才知道原來是真的。

▲丫頭分享登記結婚過程。（圖／翻攝丫頭IG）
▲詹子晴升格成人妻。（圖／翻攝詹子晴IG）
詹子晴還爆料說大家都以為Apple不會講話攻擊人，其實她喝酒之後很可怕，多年前有次詹子晴生日派對要結束了，Apple堅持要去唱歌，大家只好陪著她去KTV續攤，後來詹子晴老公也來了，Apple竟然指著他一陣狂罵，要他看看自己長成這樣還不好好對詹子晴，由於當時詹子晴跟老公是處於分手階段，讓詹子晴覺得一陣尷尬趕緊阻止Apple繼續罵，沒想到Apple還是忍不住繼續罵，對此Apple自己承認喝醉時真的很可怕，詹子晴也笑說：「所以我們之後盡量不給她酒精。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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