女星穿旗袍誰最美？她像從「古畫」中走出來！

說到東方的傳統服飾，旗袍是其中的佼佼者，因為它的設計同時具有古典美，又可以將身材曲線展露無疑，

不少女星為了彰顯完美身材和氣質，常常就會嘗試穿旗袍，讓自己渾身上下都透露著東方美女的古典神韻

《NOWnews今日新聞》

冠軍：張曼玉駕馭旗袍，令人過目難忘。

張曼玉被稱為是「最會穿旗袍的女人」！而她以逾五成票數，成為民眾心中，旗袍扮相最美的女星。光是在她主演的電影《花樣年華》中，就穿了23件旗袍，每一件都非常精緻，不僅將張曼玉的身材包裹得玲瓏有緻，甚至

每一件旗袍都代表著女主角的心情，像從古畫中走出來的美女。張曼玉穿旗袍還美到了國外，令《花樣年華》迄今都是歐美影評界，綜合評價最高的華語電影之一。

▲▼張曼玉穿旗袍令人過目難忘。（圖／《花樣年華》劇照）

亞軍：湯唯演繹旗袍風情萬種。

說到旗袍怎麼可以少掉《色戒》中的湯唯，她在電影裡換了27套旗袍，

融合女主角王佳芝的環境，給人27個層次美的變化，許多女星沒得比。

湯唯的長相並不算標準美女，但她獨具特色，有些扁平的五官搭上一個尖下巴，卻有一種娛樂圈中特立獨行的美，穿上旗袍很有東方美人的氣質。也因此她以

旗袍扮相女星第二名。

▲▼湯唯穿旗袍風情萬種。（圖／《色戒》劇照）

章子怡站上了，適合旗袍扮相的女星第三名。其實儘管她的身材偏瘦，臉部卻很有立體感，而且五官大氣，

▲▼章子怡穿旗袍很有特色。（圖／《一代宗師》劇照）

第四名：林青霞穿旗袍氣質依舊。

林青霞雖然息影多年，至今依舊是許多人心目中的女神。保養得宜的她，穿上旗袍依舊氣質滿滿，成為適合穿旗袍女星第四名。她私底下在較正式場合，也很愛穿改良式旗袍，譬如去年林青霞生日時，便

穿了一件黑色優雅絲絨旗袍，搭配摩登的傘裙剪裁，相當優雅。