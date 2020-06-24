張清芳曾言嫁「好門非豪門」 　作家曝婚姻背後坎坷真相

歌壇「東方不敗」張清芳日前無預警宣布離婚，與富商宋學仁15年的婚姻就此告終，事實上，張清芳婚後淡出螢光幕，長居香港當貴婦，如今她決定簽字離婚，「情癒撩慾系作家」艾姬認為很多人是邁入豪門婚姻之後，才知道這條路有多難。



▲張清芳日前宣布離婚。（圖／NOWnews資料照） 艾姬透露小時候很喜歡張清芳，無人取代的獨特嗓音令她著迷，「她的外型也打破了當時所有玉女歌手的形象，以她的實力走出了一片天，這種非主流路線的成功，令我非常欣賞」。



「阿芳的離婚聲明稿寫得很好，婚姻裡的很多問題都不是外界能夠輕易窺探了解的」，艾姬可以理解為何公眾人物才剛放閃完沒多久就宣佈離婚，並不全是因為虛假做戲，而是有時候有些現實考量，「例如某些藝人有商品代言、有些因為夫妻有合作關係、有些人是因為還有一些離婚細節尚未談妥而無法公開宣佈離婚」。





「我不認為所有女性嫁入豪門都是為了錢，但很多人卻是邁入豪門婚姻才知道這條路有多難」，艾姬坦言根本不必羨慕別人的愛情和婚姻，也不必酸言酸語或唱衰，因為那些光鮮亮麗背後的辛苦心酸、閃婚或閃離的衝動背後可能有的掙扎與不安，都是外人難以看見和體會的。



