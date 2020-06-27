名廚為何離開米其林餐廳「回台灣」　只為一件事

活躍於世界餐飲舞台的台籍名廚江振誠，2018年情人節這天，將新加坡的米其林二星餐廳「Restaurant ANDRÉ」結束營業，返回家鄉台灣傳承料理經驗，此舉引起新加坡導演黃程瀚好奇，開始近距離紀實江振誠，完成紀錄片《初心》。

江振誠是史上唯一摘星米其林，又獲「亞洲50最佳餐廳」終身成就獎的台灣主廚，在全球料理界舉足輕重，堪稱亞洲餐飲界的傳奇人物，他一絲不苟且追求完美，近乎強迫症的行事作風，讓「Restaurant ANDRÉ」成為近10年新加坡的最佳餐廳，開店即獲米其林二星、世界50最佳餐廳等無數殊榮，也翻轉顛覆新加坡人對「吃」的認知。

▲▼江振誠從小在台北士林夜市長大，烹飪美學深受小吃啟發。（圖／牽猴子）

但在逐步逼近「成功」的道路上，他卻突然踩了煞車，於慶祝開店7周年的那一夜，員工們都毫不知情的狀況下，向這群陪伴他打拚多年的伙伴們，宣布將歸還一切榮耀，隨即隔年關店，毅然返回已離開近30年的家鄉-台灣。

這突如其來的決定，吸引導演黃程瀚的好奇，在取得江振誠同意後，從2018年初餐廳正式歇業前數週一路跟拍，並訪問與他結褵、共事10餘年的妻子，還有朝夕工作的員工們，再跟隨江振誠的腳步回到台灣，看他如何受母親的影響愛上烹飪，走訪扮演他童年回憶最重要的士林夜市，期望找出這位頂尖名廚拋開光環，真心想追尋的東西究竟是什麼。《初心》8

月21日在台上映。