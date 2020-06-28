2020下半年運勢最旺5星座出爐！「此人」有望升職加薪

不知不覺 2020 年又過去一半，或許許多人在上半年都經歷了不少不愉快的事情，但別氣餒，下半年已經到來，一切將會是新的開始。而對於下半年，你是否有特別的期待呢？根據《靈匣網》報導，以下「 5 星座」2020 後半年運勢挺旺的，趕快來看看自己有無上榜吧！





處女座：財運亨通，事業順利





下半年初，水星逆行與多顆行星逆行可能會打亂處女座的計劃，尤其是關於事業方面，會有意想不到的變化，但這不是壞事，有變化就意味著有機會。對於一向小心謹慎的處女座而言，應對變化不是什麼難事，如果能抓住挑戰一飛衝天，事業將有所突破，進而帶來強有力的財富收獲。總體來講，下半年的時光過得很充實，在進步中前行，很有存在感，自身的信心也在不知不覺中提升。





金牛座：生活穩定，滋潤美滿





雖然下半年金牛座沒什麼明顯的起色，但日子過得很穩定，也算比較滋潤。星象導致 12 星座的生活出現變化，金牛座沉得住氣，能在變化中抓住屬於自己的機會。只要自身心態平和，樂於為了富足的生活而打拼，就會有不錯的收獲，各方面可按自己的期望方向發展。想要牢牢把握幸福的關鍵在於珍惜自己所擁有的一切，關注眼前真實的生活，便可安穩度過每一天。





巨蟹座：穩步前進，踏實安定





2020 年下半年初，巨蟹座如果能平穩度過水逆，接下來的時光就會過得比較安寧。心態保持著輕鬆與愉悅，就是推進事物發展的秘訣，在學業和事業方面，會有一些小小的機會出現，如果判斷自身的實力，足夠去把握那些機會，就要果斷出手，借助機會提升自己的整體狀況，會有不小的收獲。職場中的巨蟹座可能會「升職加薪」；自主創業的巨蟹座則有望取得較大進步，總體來講發展很穩。





獅子座：回歸寧靜，勇敢前行





2020 年上半年獅子座經歷了太多生活的磨難，讓獅子座對人生有了新的感悟。下半年初獅子座還是要為上半年的各種麻煩做好收尾工作，一切處理妥當後，事業就會有所好轉。經歷了困難的挑戰，獅子座的能力增長，勇氣和自信心也隨之增長，更敢於去面對生活中的各式問題，只要保持內心的勇氣，會有不小的收獲。





摩羯座：簡單快樂，心有猛虎





2020 年下半年摩羯座的運勢比較平穩，表面上看來，摩羯座可能沒什麼野心，只想享受簡單快樂的生活，珍惜點滴的小幸福。但事實上，摩羯座對未來還是有嚴謹的規劃，只是沒那麼心急，做事更穩，心態也更輕鬆，越能放鬆自己，事情的發展也越順利。各方面都在進步，感情也格外順利，社交方面會有不小的收獲，為人處事的方式也能得到周圍人的肯定。





而若是你的所屬星座並無上榜，別擔心，相信你能靠自己的力量創造奇蹟，畢竟星象運勢也只是參考用，即便運勢不盡人意，只要勇往直前、一步一腳印，也能大獲全勝。（編輯：許苡晴）



