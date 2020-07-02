男星拍攝懸崖戲沒用替身　坦言「我真的害怕了」

古裝奇幻新劇《暮白首》由任嘉倫、張慧雯、李藝彤、郭昊鈞擔綱演出，任嘉倫劇中一人分飾兩角，凌虛閣少閣主那嵐岳及林敬。林敬話多又活潑外放，遭網友笑「林敬就是騷敬」，任嘉倫詮釋林敬灑脫風趣，把他每個反應放到最大，觀眾可以清晰看到內心活動。



▲ 任嘉倫劇中一人分飾兩角。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 那嵐岳化身林敬（任嘉倫 飾）與容嫿（張慧雯 飾）的感情線，自開播以來雖發展迅速，卻也深陷兩家江湖世仇關係，那嵐岳遭陷害關牢房注入毒蟲、媽媽捨命相救死去、凌虛閣被燒，與心愛的容嫿要結婚卻被父親綁架，面對眾多危機逼得那嵐岳開始黑化復仇，劇情發展備受關注。任嘉倫表示：「前面甜的越早，後面虐的越狠，喜歡這樣的鋪陳，足夠的甜才能造就後面的虐」。



▲任嘉倫（左）決定展開復仇。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 此片圓了任嘉倫許多夢，包含拍攝武俠片，表示：「許多動作戲的呈現，武指給的動作配合都非常好，我很喜歡」。其中有一場戲，任嘉倫必須從高山懸崖邊以頭朝下姿勢俯衝落地，還得ㄍㄧㄥ住演出角色帥氣模樣，儘管有懼高症依舊沒用替身親力親為，還拍了三四次才完成，任嘉倫表示：「說實話，我真的害怕了」畫面驚險，也讓網友為他心疼。



▲任嘉倫（右）演林敬為自己加戲，釋放多年能量。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 林敬為全劇最多台詞的角色，相比《錦衣之下》陸繹的冷酷寡言，任嘉倫表示林敬的台詞每天回去都要背半天，也透露：「演林敬時劇本給了兩頁台詞，這場戲拍完時，已經到2.5頁，因為有0.5頁是我自己加的。」此部為目前任嘉倫最後庫存古裝戲，問及是否會想再演什麼角色，表示：「必須超越我之前演過同類型的劇，或是角色還未演過的都能考慮考慮。」《暮白首》每週四至週日晚間8點於愛奇藝台灣站全網獨播。



▲張慧雯飾演容嫿。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）