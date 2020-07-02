周興哲宣布北高雙蛋開唱！放話要給歌迷「好看」

周興哲今（2）日宣布即將二度攻蛋，於8月8日、9日一連2天在台北小巨蛋、以及9月5日、6日於高雄巨蛋，舉辦「周興哲 你好不好 巡迴演唱會 Deluxe」，周興哲將成為疫情解封後第1位入蛋開唱歌手，而且是北高聯映。去年底舉辦完新加坡站後，今農曆春節後，受到新冠疫情影響，全世界停擺，但在防疫措施正確、妥當的情況下，因此決定將於北高巨蛋共舉辦4場巡迴演唱會。
周興哲今年發行第4張專輯《小時候的我們》，日前還正式升格為作家，推出首本散文書《那些未曾說過的話》，將故事和新歌MV做結合。如今在疫情逐漸解封後，終於可以再站上舞台與最愛的小興星（粉絲名）見面，周興哲開心表示：「我跟我經紀人打賭，到時要給小興星們『好看』，本周起已開始改變飲食和節食，邁入瘋狂運動期，希望到時不讓大家失望喔！」
此外據悉，「周興哲 你好不好 巡迴演唱會 Deluxe」演唱會的舞台、舞蹈、曲目、橋段都會有升級、改變；而演唱會門票則是於7月18日開賣。
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