購物專家遭母親遺棄20年　節目溫情喊話：已經不恨妳

高點綜合台《震震有詞》邀請購物專家郁菁，分享從小遭到母親遺棄的經歷。郁菁因此產生行為偏差，甚至曾經動過輕生念頭，直到父親離世、自己走過婚姻挫敗，慢慢能理解母親的苦衷，也首度對母親喊話：「我已經不恨妳了。」
郁菁的母親在她小時候，將父親辛苦賺的錢捲款後離家出走，把她與哥哥丟給奶奶扶養長大，郁菁說：「媽媽開了很多芭樂票、爸爸跳票後被抓去坐牢，當時媽媽把把我們3個小孩帶到阿嬤家後面公園，我親耳聽到她在電話中對阿嬤說，要就帶回去養，不然送去孤兒院。從此我非常恨媽媽、埋怨媽媽。」
郁菁表示跟母親失聯後，直到父親過世那年才又見面，怨恨母親的她看到母親竟然用「未亡人」的身份出現在靈堂，帶著花放在父親靈柩上，郁菁大聲喝斥不准母親瞻仰遺容要她直接離開，甚至將母親帶來的花一把摔在地上，完全不能接受母親的出現。
20多年過去，郁菁經歷過婚姻的挫敗，慢慢能理解夫妻雙方沒有感情時面臨離婚的選擇，但她心中最無法接受的是母親拋棄小孩，曾經在母親節想要買蛋糕給母親，但因為失聯也不知道該如何送到母親手中，郁菁在節目上也首度向母親喊話：「稱呼上我還是會叫妳一聲媽，感謝妳給我生命來到世界上，我自己經歷婚姻挫敗，可以體諒妳的苦衷跟不得已！現在的我已經不恨妳，並且走上原諒妳的路，只是要走多久還不知道。現在我自己也有了孩子，如果有一天妳想看看孫子，我會很樂意跟妳相見，也希望妳身邊有人可以好好照顧妳！」
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