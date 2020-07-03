曾操刀席琳娜單曲　男星新歌唱出隔離心聲

2020年一開始就不平靜，全球疫情從逐漸升溫到加速擴散已持續到下半年，在這個保持防疫距離和進行居家隔離的期間，來自芝加哥的憂鬱系創作型男—

亞歷山大

23也「疫」外的以他的文青

歌曲《IDK You Yet》

《IDK You Yet》其實就是一首居家隔離期間創作的歌曲，以清新風格的自彈自唱，加上亞歷山大23的嗓音，因為一時興起上傳到抖音上而爆紅，讓粉絲們紛紛哀求歌曲有正式的釋出，此曲也

在家隔離的心聲。不過，亞歷山大23在受訪時就曾表示，這首歌是關於內心的空虛，「特別是現在世界上發生的一切，都讓人們感到不完整，我知道我自己就是這樣。」

▲亞歷山大23推出防疫歌曲。（圖／環球音樂提供）

Rare》全新版本