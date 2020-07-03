曾操刀席琳娜單曲　男星新歌唱出隔離心聲

2020年一開始就不平靜，全球疫情從逐漸升溫到加速擴散已持續到下半年，在這個保持防疫距離和進行居家隔離的期間，來自芝加哥的憂鬱系創作型男—亞歷山大23也「疫」外的以他的文青歌曲《IDK You Yet》進入大眾視野。
《IDK You Yet》其實就是一首居家隔離期間創作的歌曲，以清新風格的自彈自唱，加上亞歷山大23的嗓音，因為一時興起上傳到抖音上而爆紅，讓粉絲們紛紛哀求歌曲有正式的釋出，此曲也被譽為是唱出在家隔離的心聲。不過，亞歷山大23在受訪時就曾表示，這首歌是關於內心的空虛，「特別是現在世界上發生的一切，都讓人們感到不完整，我知道我自己就是這樣。」
亞歷山大23從小就開始接觸音樂，而名字亞歷山大23的由來則是因為自己在23號這天出生，來自芝加哥的他更是麥可喬登的球迷（背號23）；最重要的是，他也是在23歲真正開始決定振作人生執筆寫歌創作。他曾操刀席琳娜（Selena Gomez）的單曲《Rare》全新版本，先前釋出的作品也被收錄於影集《漢娜的遺言》第三季原聲帶。
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