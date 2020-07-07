安心亞秀緊實馬甲線　自爆壓力大到跑去吐

安心亞最新專輯《愛得起》首度曝光，她在專輯主視覺照片中，大秀全新鮮豔螢光綠潮流造型，傲挺炸裂馬甲線和腹肌、自信破表，體脂肪跌破18的她笑稱：「這次把事業線封印起來，改和大家分享我的腹肌馬甲線，我可是練得很辛苦！」

為了展現全新自我，安心亞積極健身，體脂肪一度達到18

▲安心亞練出腹肌馬甲線，大秀好身材。（圖／環球音樂提供）

安心亞透露，出道10幾年，她卻對舞台上的自己始終不夠有信心，「10幾年來，我上台都是恐懼大於享受，擔心自己表現得不夠好，擔心出錯被批評，為跨年活動表演練舞的時候，還曾經壓力大到突然反胃，當場跑去嘔吐。」她表示，未發片的四年中，她努力學習聆聽自己身體的聲音、看見真正的自己，有一次和好友聊天，突然想通其中道理：「表演的重點不是輸贏，而是自己開不開心。」因此也萌生新專輯《愛得起》的靈感。

▲安心亞坦言一直對自己的表演沒信心。（圖／環球音樂提供）

專輯名稱《愛得起》就是希望女生們從各個層面發掘真正的自己、跳脫框架，無論是工作或感情，都要找到能欣賞自己的人，付出才會真正值得，，衝破出道以來最低值下限，連經紀人都忍不住說：「你不能再練下去了！」《愛得起》專輯主視覺中，她身穿螢光綠運動背心，宣告封印招牌上圍事業線，大秀緊實川字零贅肉馬甲線，吸睛指數破表，她表示自己超滿意現在的身材，也更有自信，相信自己絕對「愛得起」！