楊晴到東部裸曬美背　潛水慘遇螃蟹夾腿

演員楊晴近日趁拍戲空檔，前往墾丁接受專業潛水特訓，

8）日楊晴一身黝黑皮膚現身記者會，她說一個月前跑到東部海邊，裸曬美背，一回來拍戲，膚色就被導演抓包「妳又跑去海邊玩」。

▲楊晴曬成黑美人。（圖 / TVBS提供）

楊晴熱愛水中活動

30萬。雖然楊晴熟悉水性，也曾有脫隊的經驗，她透露潛水也具危險性，通常都要攜伴而行，有次夜潛天色昏暗，楊晴不小心脫隊，她不慌不忙鎮定地等待救援，連教練都稱讚她是「被演員耽誤的潛水員。」

▲楊晴今（8）日出席記者會。（圖 / TVBS提供）

「我一直用手撥開牠，但牠越緊張，牠就夾我大腿，夾到我大叫」，後來牠還往楊晴私密處那邊跑，頻臨崩潰的楊晴，徒手把牠抓起來往海裡丟，才結束這場鬧劇。

▲楊晴熱愛潛水。（圖 / TVBS提供）

單身7、8年的楊晴，被問到有沒有新對象，她害羞臉紅認了一直都有人追求，最近也有一個好的對象正在觀察中。至於對象的條件，楊晴表示不一定要會潛水，但至少也要熱愛戶外運動、陽光型，期待楊晴早日有好結果。

▲楊晴認了最近有聊得來的對象。（圖 / TVBS提供）

目前擁有自由潛水、水肺潛水的執照，今（，分享自己潛水經驗，可以看到各種不同的魚類之外，她也呼籲大家雖然海龜很可愛，但只要碰到牠就會被罰款楊晴自曝怪癖「從以前看到海就會想跳」，除了潛水脫隊的經驗之外，還有一次令她印象深刻，通常會因為水下溫度低穿潛水衣，但那次楊晴為了拍美照只穿比基尼，沒想到卻意外帶著一隻螃蟹，