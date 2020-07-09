黃靖倫「看一眼這個」走出低潮　扮女裝穿高跟鞋受不了　

黃靖倫是《超級星光大道》三班資優生，出道超過十年歷經起伏，曾患憂鬱症的他現在充滿正能量，「每個人都有低潮，但我走出來的方式非常簡單，可能有時候，就是看看自己的銀行本…就安慰到了！現在疫情關係，身邊一些朋友無奈失去工作，而我們此時此刻正為了職份努力，因此更要想著擁有的，而不是鑽總是沒有的，我覺得走出憂鬱的其中一招，就是學會感激現在有的東西。」



▲黃靖倫也曾經歷過低潮。（圖 / LiTV 提供） 由於長篇劇《女力報到-最佳拍檔》熱播到他與梁舒涵靈魂互換，問他現實生活最想跟誰換？「我很想變足球員C羅，他那個八塊肌，到現在我都很想要有這種夢寐以求的身材，好想摸摸看感受一下啊，然後他幫助很多弱勢，這也是我想做的！」俏皮的一席話，不難看出黃靖倫成功擺脫憂鬱。



▲若可以靈魂互換，黃靖倫最想變成C羅。（圖 / LiTV 提供） 拍攝「女兵」與「女力」系列，黃靖倫笑說：「其實我印象最深是自己男扮女裝一幕，穿高跟鞋實在太痛了！尺寸拿捏就是大問題，合腳走不了，太大又要塞衛生紙，著實燒腦筋啊！三寸金蓮不是常人能忍，我覺得女生穿高跟鞋這事應該要廢除！」說到「尚未出現」的那個真命天女，黃靖倫在戲裡告白秀明總是被對方婉拒，現實生活中感情觀也屬鍥而不捨嗎？「我覺得在戀愛這方面該分階段性，二十五歲前我是鍥而不捨，事實上的確是這樣，當時我沒告白選擇默默守著，但二十五歲以後就不一樣了，時間已經不在我這邊，寧可告白時早點被拒絕，好讓我放手重新開始，一直等待虛無縹緲，是不是你未來的她，除非你自認她真的很適合你，不然就不強求了。」



▲黃靖倫扮女裝穿高跟鞋相當痛苦。（圖 / LiTV 提供）



