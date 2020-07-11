午夜被李榮浩突襲式求婚　楊丞琳「爆哭顫抖」催淚片曝光

楊丞琳與老公李榮浩因疫情分隔兩地，今（11日）是他35歲生日，楊丞琳準點送出祝福，同時驚喜公開「一年前的今天」被李榮浩求婚的催淚影片，她隔空告白枕邊人：「求婚紀念日一週年快樂，附上去年的合照，想你了！」



▲楊丞琳祝賀李榮浩35歲生日。（圖／楊丞琳臉書）

曝光的影片，拍攝時間在去年7月10日深夜，只見李榮浩的親友在沖繩某飯店門外集合，眾人把求婚道具一一搬到楊丞琳的房間門口，一等她零時發完給李榮浩的生日PO文後，敲了門便與拿著花束的小男孩走進房間。





被蒙在鼓裡的楊丞琳一身就寢前打扮，素著臉不說，一頭亂髮上還夾著髮夾、身上穿著睡衣，當見到男方親友現身，她先是斷斷續續大叫好幾聲，一旁拿花的男童一度把花遞給李榮浩，讓他急著說：「是給阿琳的，不是給我的。」





楊丞琳被眼前的景象嚇發楞，接著掩面痛哭癱坐床上大吼：「我好醜喔，我還穿睡衣！」下一秒，李榮浩突然雙膝下跪，楊丞琳失聲尖叫之餘，還不忘拔掉頭上的髮夾，顧及明星形象，而當李榮浩遞上鮮花後，楊丞琳邊哭邊說：「我在發抖！」他則貼心安慰「不抖不抖不抖！」





李榮浩這時拿出婚戒，問持續爆哭的楊丞琳：「這個...嫁給我好不好？」楊丞琳一聽抖得更厲害，李榮浩緊張追問：「要不要？要不要？」楊丞琳才回神不停點頭，在旁親友提醒她要講出來，楊丞琳才趕緊說「好！」





李榮浩幫楊丞琳戴戒指時，向對方解釋：「（戒指）考能有點大，因為只有這個尺寸，回去再改。」最後小倆口甜蜜接吻擁抱，完成求婚儀式。



