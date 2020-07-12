送別《秘密花園》導演楊冠玉　林依晨不捨：下輩子健康

《我的秘密花園》導演楊冠玉日前猝逝，享年57歲。

在台北第一殯儀館舉行告別式

葛蕾、張本渝、林依晨、李威、喜翔、六月

林依晨昨天才出席台北電影獎

▲張本渝現身楊冠玉告別式。（圖 / 記者林敬原攝）

▲黃志瑋（左）現身楊冠玉告別式。（圖 / 記者林敬原攝）

許久不見的李威

其

他說：

「活著要把自己照顧的比較好，才能讓冠玉姐放心。」

▲李威第一部戲《天使少年》就受到楊冠玉照顧。（圖 / 記者林敬原攝）

楊冠玉導演師承王小隸老師，

哽咽不捨：「一直都還記得妳的為朋友、妳的愛笑，都還在我的心裡面，你真的是一個幸福的小孩，你要好好的，在那邊好好孝敬爸爸媽媽，我們想念妳。」

▲王小隸致詞時哽咽不捨。（圖 / 記者林敬原攝）

楊冠玉猝逝前一天，才和好友李翊君、葛蕾聚餐，葛蕾今現身談到，

「我前一天還在跟她吃飯，想到我是最後一個（跟她見面的），我就特別難受。」

不知道自己死了

，

是頭七那天回到家看到家人哭在曉得

」，如今噩耗來的突然，葛蕾泣不成聲。

▲葛蕾在楊冠玉猝逝前一天才一起吃過飯。（圖 / 記者林敬原攝）

楊冠玉導演執導《我要變成硬柿子》、《牽牛花開的日子》，

《我的秘密花園》更是一舉捧紅林依晨、楊謹華等人，

楊冠玉

有糖尿病史，去年出席師父王小棣生日聚會，

表達身體不舒服不拍戲了，

沒想到4日因血糖過低昏倒休克，不幸猝逝，享年57歲。

▲林依晨（左）因演出楊冠玉執導的《我的秘密花園》走紅。（圖 / 記者林敬原攝）

今（12）日，圈內好友王小棣、、楊銘威等人都到場致意，，今一早轉換心情穿著一身黑，跟六月一同前來告別式會場，她泛淚喊話導演：「有下輩子的話健康平安。」六月則是泣不成聲。現身告別式，透露出道第一部戲《天使少年》就受到楊冠玉照顧，當時楊冠玉是製作人，願意給當時是新人的他一個機會，更以恩師稱呼楊冠玉。印象中導演很兇，但李威表示實她人特別好，今王小隸在會場致詞時她說當時聚會聊了3個多小時，聊到為何有頭七，楊冠玉說：「因為靈魂還在就曾