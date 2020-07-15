疫情趨緩加場！民歌45表演陣容升級

「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」將於2020年9月13日與所有歌迷相約台北小巨蛋，共計14組民歌手施孝榮、潘越雲、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、許景淳、于台煙、王海玲、王瑞瑜、李明德、周子寒、陳艾湄、羅吉鎮共同呈現。
擔綱民歌高峰會的製作人施孝榮表示，因為2020年全球經歷罕見的疫情，一時間所有人的腳步好像都停了下來，歡樂的歌聲似乎暫時止息了。他也提到，回想今年初的「民歌45高峰會」，開始售票時就出現了一些疫情（當時還沒有任何集會的限制），大家一如以往熱烈的支持購票踴躍。隨著疫情的發展，在演出之前，基於各種的考量而接受退票，但是演出當天還是有許多觀眾入場支持。
如今疫情已趨緩，他與所有歌手討論後，決定舉辦這場「民歌45高峰會-巨蛋感恩版」演唱會，歌手由原來8位增加至14位，本場演唱會節目保證更加豐富，以表達對大家的感謝之意。而這次在陣容上也加入兩位生力軍周子寒、陳艾湄，施孝榮也開玩笑地說這場巨蛋感恩版演唱會，不僅歌手變多，連顏值都變高，但本次會邀請到兩位民歌女神級歌手，分別是周子寒、陳艾湄。
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