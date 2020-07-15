疫情趨緩加場！民歌45表演陣容升級

「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」將於2020年9月13日與所有歌迷相約台北小巨蛋，共計14組民歌手施孝榮、潘越雲、王夢麟、殷正洋、葉佳修、邰肇玫、許景淳、于台煙、王海玲、王瑞瑜、李明德、周子寒、陳艾湄、羅吉鎮共同呈現。

擔綱民歌高峰會的製作人施孝榮表示，因為2020年全球經歷罕見的疫情，一時間所有人的腳步好像都停了下來，歡樂的歌聲似乎暫時止息了。他也提到

▲施孝榮與歌手討論後，決定舉辦「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」。（圖／寬宏藝術提供）

如今疫情已趨緩，他與所有歌手討論後，決定舉辦這場「民歌45高峰會-巨蛋感恩版」演唱會，歌手由原來8位增加至14位，本場演唱會節目保證更加豐富，以表達對大家的感謝之意。而這次在陣容上也加入兩位生力軍周子寒、陳

▲陳艾湄加入「民歌45高峰會 巨蛋感恩場」表演陣容。（圖／寬宏藝術提供）