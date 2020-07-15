大腿趕快抱起來！4星座天生運氣佳　「暴富」潛力超强

「一夕暴富」這個夢，幾乎人人都做過，可現實總是一覺醒來口袋一摸，幻想就破滅得無影無蹤。努力奮鬥固然會得到應有的回報，但誰不想一夜發財呢？根據《星座屋》報導， 12 星座中有 4 個星座具有超強的暴富潛力，快來看看你是不是其中之一吧！

牡羊座

牡羊座的人熱情大膽，身上有一股「初生之犢不畏虎」的衝勁，正因這股衝勁，讓他們敢想敢做、勇於行動。而這個世界就是需要敢拼的人，機會也會留給敢於付出行動的人。雖然一路上可能會跌跌撞撞，甚至吃幾次大虧，但成功的機率也會大大提高，只是需要注意把握風口，不要讓機會溜走，暴富指日可待。

金牛座

金牛對金錢非常敏感是眾所皆知的，雖然他們積累財富的速度不快，但他們一直保持著不疾不徐的態度，穩中求進，善於理財的他們也絕不會放過任何賺錢的機會。當財富積累到一定程度，遇到好機會，他們也是能創造暴富奇蹟的。不鳴則已，一鳴驚人，潛力不容小覷！

▲ 4 星座天生運氣好，具有超強的暴富潛力。 （示意圖／翻攝自pixabay ）

獅子座

獅子座個性衝動，對名利有一定的渴望，表現慾也很強，這樣的慾望，推動著獅子不斷砥礪前行。他們深知「酒香不怕巷子深」的時代已經過去，能及時表現自己的人才有更廣闊的未來，因此，他們不會放過任何可以展現自己的機會，只要能遇到慧眼賞識自己的人，獅子們暴富的機會就隨之而來了。

天蠍座

天蠍為人十分低調，總是保持神秘感，不會把自己的事全部展現出來，是少說多做的典範。他們默默為自己的目標而努力，為自己的未來而奮鬥，默默積累能力和知識，不動聲色，他們在累積足夠實力之前，不會輕易露出鋒芒。一直運籌帷幄的天蠍，在機會降臨時總能準確抓住，在天時地利人和的情況下，創造暴富奇蹟。（編輯：許苡晴）