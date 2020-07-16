今起鴻運當頭！「4星座」愛情事業兩得意　一路旺到年底

最近水逆剛過，12 星座都將迎來觸底反彈，大家的運勢都也都會重新洗牌，而今（ 16 ）天適逢

威力彩開獎的日子，頭獎上看 18.3 億元，究竟有哪些星座具有偏財運呢？專寫星座的《星了個星座》就分享，今天起有「 4 大星座」諸事皆順，喜上眉梢，快來看看自己是不是其中一位幸運兒吧！

金牛座

金牛座在上半年過得並不順利，總是遇到不少煩心事，工作上不順利，感情方面也遇到很多困擾，所以金牛座有些身心疲憊，不過好在金牛是個非常堅定頑強的人，事業心非常強，認定的事情一定會堅持，所以有貴人相助，桃花暴漲，正偏財皆旺。在進入下半年後，金牛座會逐漸走出困境，今天開始金牛座必將好運當頭，諸事皆順，除了事業上有望飛黃騰達，也會遇到屬於自己的真命天子（女）。

天秤座

天秤座最近兩年都是命運的寵兒，無論做什麼都能得到最好的結果，且天秤對自己的未來也充滿信心，心態非常樂觀，做事相對積極，不怕苦、不怕累，勇敢頑強，能夠堅定意志，因此天秤很容易獲得成功。從今天開始，天秤座將會好運連連，諸事皆旺，喜上眉梢，成為人生贏家，不僅會在事業上更上一層樓，找到新的人生目標，桃花也將朵朵開，遇見自己的真愛。

獅子座

獅子座是個非常有拚搏精神的人，敢想敢做，非常有衝勁，加上獅子座本身具有不服輸的信仰，不管做什麼事都希望能得第一，且獅子在工作上特別有野心，總是渴望早日出人頭地，實現自己的夢想，因此獅子座一直努力不懈。今天開始，獅子座必將會好運當頭，尤其是事業上，必定是前程似錦，一片光明，無論做什麼都會順順利利，不僅如此，還會有升職的機會喔！

水瓶座

水瓶座是個非常有想法的人，特別有革新精神，勇於挑戰、不懼困難，且水瓶座一旦有什麼新的想法，一定會想方設法去實踐，行動能力一流，從不喜歡拖泥帶水，因此水瓶座在工作上的態度總是能得到上司的賞識，常常會委以重任，而水瓶座也確實非常出色，不論什麼樣的工作任務都會圓滿完成，從沒讓人失望過。從今天開始，水瓶座也會好運不斷，工作上必將取得非常突出的成績。（編輯：許苡晴）