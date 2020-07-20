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唐綺陽星座運勢／白羊桃花來得猝不及防　獅子可要求加薪

文／唐綺陽-2020-07-20 08:00:00
▲唐綺陽本週星座運勢。（圖／大慕影藝提供）
【唐綺陽星座運勢週報7/20-7/26】

重要星象：太陽巨蟹最後衝刺，月巨蟹與土魔羯對分，火星進入12-15度，月天秤開啟開創星座星象。

週三太陽將移動，此時為交節氣時期，氣流較混亂，新月巨蟹也使得能量更強。月巨蟹與土魔羯對分，大眾對於安全感、飲食、父母及國家的議題有感，覺得苦而產生想要對抗的心，進而從中了解自己的想法。火星進入12-15度，小孩、年輕人的個人意識高張，在不安全感的情況下，更想尋求斜槓與創新。月亮進天秤，開啟開創星座星象，各種情勢白熱化，衝突有機會解套，可藉由中間人化解對立。

 

工作注意：金牛、雙子、處女、天蠍

金牛：適合去蕪存菁，好好整理規劃

雙子：多與年輕人互動，能帶來新想法

處女：適合獨立作業，或在熟悉的環境工作

天蠍：事情想不透，就先放自己一馬

 

桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、魔羯

白羊：愛情在猝不及防之下到來

巨蟹：大方表現自我，展現魅力桃花更多

天秤：別陷入自我思維，要勇敢表達心事

魔羯：面對七嘴八舌的關心，請禮貌回應

 

財運注意：獅子、雙魚

獅子：有正財運，可要求提高酬勞

雙魚：多勞多得，理財有貴人

 

健康注意：射手、水瓶

射手：要好好調理老毛病

水瓶：受精神壓力影響，別人的意見要聽

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