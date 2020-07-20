「我的時間停止了」　高畑充希沉痛憶三浦春馬暖舉

日本演員三浦春馬18日被發現在東京自家衣櫥內自縊身亡，享年30歲，消息曝光後震驚演藝圈，身旁好友仍無法接受，女星高畑充希昨（19）日在IG上悼念三浦春馬，字裡行間透露出許多悲痛和不捨。
高畑充希2018年曾和三浦春馬合作過電影，她貼出當時在防疫期間對方寫給她的貼心問候，內容用英文寫下：「雖然這段期間非常辛苦，但千萬不要忘記微笑，因為笑容可以增強免疫力。」
「從昨天開始我的時間停止了，一步也無法往前行，但是世界仍照常前進」，對於如此溫暖的人突然離世，高畑充希沉痛的心情不言而喻，她坦言自己正要投入一部新的電影，即使即將要開拍，但仍沒有動力繼續向前，因為過往的每段回憶實在刻骨銘心，揮之不去的點點滴滴仍在腦中盤旋。
高畑充希也希望大家不要再揣測、追究三浦春馬，只要記得他那迷人的一面就好，相信時間會是最好的解藥。（編輯：侯家瑜）
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