老公要求「移民美國生小孩」　詹子晴拒絕：不行！

▲詹子晴（丫頭）不願移民美國。（圖／中天）

▲詹子晴（丫頭）愛情長跑9年，終於修成正果。（圖／翻攝丫頭IG）

詹子晴（丫頭）與老公William（王惟立）剛剛新婚不久，近日2人上中天《小明星大跟班》，聊到新婚條約內容，William透露希望詹子晴能定期清理車內環境，「她有很多鞋子、衣服全部都擺在車上，有時候別人來借車都是我要清理。」一旁的吳姍儒聽到後抱不平地說：「她又沒有要做Uber！」William還提出未來孩子的教育由自己主導，希望詹子晴能在美國生產，並帶著孩子在當地生活，沒想到詹子晴聽了相當抗拒，認為自己的英文程度很差，到了美國該如何生存？正當眾人紛紛鼓勵詹子晴可以慢慢學習時，詹子晴極度恐懼回應：「不行啦！我連Bagel（貝果）都不會講！」頓時讓吳宗憲笑翻直呼：「妳不是講出來了！」吳宗憲分析詹子晴不想去美國的原因，應該是在台灣生意做得不錯，不想放棄台灣市場，還玩笑表示：「但你們生小孩到小孩要去讀書，10幾年後搞不好妳的生意就都垮了，剛好就可以去了啦！」詹子晴的新婚條約則是希望老公對長輩要有禮貌，她分享老公對媽媽打招呼的方式，「因為他從美國回來，所以有一點美式風格，他看到我媽就是『嘿』！9年來都是這樣！」聽得全場驚呼：「可是現在要喊媽了耶！」William趕緊解釋：「可能我有親密恐懼症，我叫我媽也都叫本名耶。」