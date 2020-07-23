阿信慘被拋棄　好友合體林志玲炫耀「孤獨的苦全承受」

▲五月天出席代言人記者會。（圖／記者林柏年攝, 2020.07.23）

唯一遺憾就是，當時阿信哥剛好在演唱會巡迴，就只好讓我孤單一人與志玲姊姊合拍宣傳照，但身為多年兄弟，這種孤獨的苦我也就毫不埋怨地承受了。」

不二良在最後不忘再次揶揄好友阿信：「最近雖然不用忙碌於演唱會巡迴，但因為這次合作系列都是女裝，所以拍攝通告就沒有發你了，抱歉囉，哈哈哈哈。」

▲不二良發文「嗆聲」阿信。（圖／翻攝不二良臉書）

▲林志玲幫阿信與不二良的潮牌拍攝系列宣傳照。（圖／ROCKCOCO提供）

五月天今（23）日出席中華電信代言人記者會，難得現身的他們，被問到先前傳出要在年底在高雄開唱，阿信澄清：「還沒有確定啦！」在五月最後一天兌現五迷之約的五月天，不只開線上演唱會，還與毛不易、蕭敬騰、李榮浩驚喜合體，而今天是作為中華電信5G高速上網的代言人，談到未來最想要與哪些藝人異地共演，阿信提到先前在籌備線上演唱會時的插曲，「石頭還在英國倫敦，如果沒辦法回來就有可能五缺一，幸好他提早回來，完成防疫措施。」先前傳出五月天年底將在高雄辦演唱會，對此消息，阿信簡短表示：「演唱會沒有確定啦！」至於何時會有演唱會的消息，五月天保守的說：「希望以所有社會大眾安全為優先。」沒有正面回答問題。雖然五月天暫時無法在公開場合與歌迷相見，但阿信與不二良經營的潮牌，反而在此時推出新品，且這次的商品還與「台灣第一名模」林志玲合作，不二良在臉書發文「嗆聲」阿信：「