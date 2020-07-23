約P太普遍！男星認「有過速食愛情」

吳克群擔任Hit Fm聯播網8月的「hito大台柱」，他將發行《你說 我聽著呢I am listening》社會影音小說專輯第一章。這個小說專輯是他從

其中歌曲《洛希極限》是首探討現代速食愛情關係的歌曲，

▲吳克群的歌曲《洛希極限》探討性愛議題。（圖／Hit Fm聯播網提供）

吳克群也提到，《洛希極限》因為探討性愛、約P議題，所以歌曲本身非常性感，他強調：「有點色但不髒！」媒體問到關於是否有「速食愛情」的經驗，吳克群神祕的回答，「人生總是有過。」

▲吳克群被問到有沒有過「速食愛情」神祕回應。（圖／Hit Fm聯播網提供）

2018年底開始策畫、籌備，直到去年5月才陸續推出的作品。吳克群藉著此專輯，探索、關心社會議題，面對面深入訪談了近百人，並於訪問影片釋出後，參考網友的互動與回應，搭配訪談內容，即時寫下了《後勁》、《我和被愛保持距離》、《我不要一個人在樓道裡唱歌》、等8首音樂創作。吳克群直白表示，「這首歌就是在探討性跟愛，現代人建立關係的方式、詮釋愛情的作法演變出千萬種不同樣貌，如宇宙般浩瀚，讓人迷失方向，甚至『約P』這樣的行為也越來越普遍。在科技冷漠的現代，人們害怕一旦靠得太近會讓自己受到傷害，因此難以走向長相廝守的故事。」而他與女友陳語安穩定交往中，被問到陳語安對此曲的想法，吳克群難得笑說：「她說《洛希極限》MV女主角不是她，喜歡的指數就降低了。」