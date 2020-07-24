影／柯震東首開YT頻道　勇敢挑戰「海底人體套圈圈」

柯震東近來為了電影《打噴嚏》努力跑戲院活動，同時也首度展開全新嘗試，開立個人Youtube頻道「換你作東」，首集力邀認識十年的好友蔡昌憲同遊貢寮，挑戰自由浮潛成為大海之子，他笑稱：「還好《那些年》認識昌憲，不然這趟沒人可依靠！」

柯震東表示，因為名字有個「東」，且以前都是朋友到東區找他，這次換他去找各地的朋友，因此「換朋友作東」。出發貢寮當天他起了個大早，服務精神滿點，同時當起司機以及自己google路線，載著好友昌憲上路，一路上兩人垃圾話不停，柯震東甚至拿自己沒洗頭、一覺醒來仍帥氣上路的髮型大開玩笑，大展「東氏幽默」，讓大家見識到他私下另一種不同的面貌。

▲▼柯震東（上圖左）和蔡昌憲（上圖右）去貢寮潛水。（圖／禾豐九路）

柯震東與蔡昌憲的貢寮潛水，表面上看起來一派輕鬆，但下水後卻是艱難重重，在海裡待了兩個小時，甚至在教練的協助下，完成「水底人體套圈圈」的高難度畫面。兩人這次自潛其實內心相當恐懼，下海時柯震東還一度大喊：「我不要在海裡，我要回東區！」笑翻在場所有人。

但這次大突破完成大海之旅，仍讓柯震東直呼：「我太敬佩大自然！」後來兩人前往蔡昌憲老家餐廳，再度嘴砲全開，柯震東一進蔡家門看到大大匾額寫著「東北角之光」，便大膽直嗆：「東北角之光這麼好拿喔？」不過柯震東還真的被蔡昌憲家的無敵海景震懾，大讚是「台灣Malibu(馬里布，美國加州知名海灘)」，億級豪宅的海景第一排。節目下集更將有柯震東餐廳打工仔初體驗。