成語蕎開車不爽被下指導棋　決定分手控制狂男友

▲成語蕎對於愛車相當有潔癖。（圖／TVBS提供）

成語蕎對那種喜歡指揮女生如何開車的男生很感冒，也無法接受男友在開車過程中不斷下指導棋，「我很討厭沒事先講，等開到一半才馬後炮，或愛指揮我怎麼開、何時該變換車道的人！」她覺得上車後就尊重駕駛，某任男友常在她開車時一直碎念，因為對方是控制狂，所以後來2人就分手了。

▲成語蕎13歲時移民澳洲。（圖／翻攝成語蕎臉書）

女星成語蕎日前在TVBS《地球黃金線》 節目上分享，自己在在澳洲時，16歲就開始開車，不過當地為右駕，大學畢業剛回台灣後不習慣左駕，導致有次不小心逆向行駛，「當時覺得很恐怖，被來車狂叭，還好後方沒車，我趕緊修正，整個被自己嚇到！」還透露曾因為某任男友愛指使她怎麼開車，導致雙方最後分手收場。聊到停車障礙，成語蕎透露自己不只一次遇上好心駕駛主動幫忙停車，有次對方停好車後，詢問她是否為成語蕎？本人只好苦笑否認：「我只是明星臉，長得像她。」沒想到對方繼續追問：「可是妳連聲音都很像！」讓她當下只好帶著尷尬微笑離去。提到開車習慣，成語蕎開車一定穿布鞋或拖鞋，所以平時會在車上放雙平底鞋。而對車內環境，她更不准大家在車上吃東西，不過有次媽媽雖然沒在車內飲食，但卻打包麻辣火鍋上車，讓異味在車廂內揮之不去長達4天，再度崩潰的她搞笑說，愛車從此比照影城的禁帶食物規範，氣味重的食物都嚴禁入內。