張鈞甯公開「吃不胖的飲食習慣」　吃超飽肚子也能瘦一圈

女星張鈞甯不但臉蛋保養得好，還有著健康勻稱的體態，她曾在受訪時表示，保持身材的秘訣除了大量運動外，飲食更是關鍵，她也公開了自己的一日三餐菜單，沒想到份量還滿多，特別強調瘦身絕對不能節食，選擇好的食物很重要，健康的吃才不容易復胖，以下一起看看！



▲張鈞甯身材纖瘦。（圖／張鈞甯微博） ▲張鈞甯分享三餐食譜。（圖／張鈞甯微博）

早餐吃得好





菜單：瘦肉火鍋片、蔬菜、水果、無糖優格、黑咖啡





她的飲食採用倒三角的原則，就和先前分享過的許瑋甯和譚松韻一樣，三餐實施962飲食法，也就是早餐9分飽、午餐6分飽、晚餐2分飽，而她的早餐份量很多，一定有肉跟飯，肉類可以選比較瘦的火鍋肉片，牛肉、豬肉、羊肉都行，但不能是脂肪含量高的五花肉、雪花牛等等（或是把白色那層挑掉），通常吃個5～6片。





單吃肉可能會膩，張鈞甯會自調簡單的沾醬，用一點醬油（可選薄鹽醬油）或黑醋，搭配辣椒或蒜頭，有營養師提到，蔥、辣椒、蒜能夠幫助代謝呢！記得不要選沙茶醬、芝麻醬，熱量很高，若是含有勾芡成分的辣椒醬、豆瓣醬，也絕對要避開喔！





而早餐飯量也不能過多，半碗就好，是一般的碗不是拉麵那種湯碗喔！吃多少的肉，就要吃多少的菜，張鈞甯會再搭配燙青菜，例如花椰菜，高麗菜等，淋上一點點橄欖油調味即可。





看似已經很豐盛了吧！張鈞甯還會吃無糖原味優格，搭配各式各樣的水果，例如蘋果、芭樂、鳳梨、木瓜、火龍果、奇異果、藍莓等，不過她提醒，水果的糖分高，份量不能多，每餐約一個拳頭差不多，拌在一起之後再灑一些堅果，腰果、杏仁都可以，最後再喝一杯不含糖黑咖啡，豐富的內容，纖維、蛋白質、油質及澱粉，都攝取到了！



▲香蕉也可搭配堅果、麥片當早餐。（圖／pixabay）

午餐吃得飽





菜單：烤魚、五穀雜糧澱粉、蔬菜





午餐則以清淡的食物為主，7分飽剛剛好，她喜歡吃烤魚，像是香魚、鯖魚、鱈魚都可以，魚類含有健康的Omega-3不飽和脂肪酸，裡頭最重要的成分為EPA及DHA，可降血脂、預防心血管疾病、對抗身體發炎反應。再搭配少量澱粉和幾樣蔬菜，建議是吃未精緻過的五穀雜糧，如燕麥、糙米、紫米，蔬菜可以是秋葵、山藥、牛蒡等。



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