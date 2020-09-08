李康生外地拍戲「眼睛中邪」　竟跟電影一模一樣

金馬影帝李康生由於在電影《馗降：粽邪2》宣傳期，都在大陸拍戲，讓無法參與宣傳的他，緊張心繫台灣的票房，更沒想到的是，上映前夕人在廣州的他，居然發現自己的眼睛突然充血，而且跟角色中邪時的眼睛一模一樣！

李康生在片中扮演鍾馗法師火哥，經歷過挫折和沮喪，想起了師傅金龍師（雷洪飾演）說過的一句話：「現在事情來了，看我們是要害怕一輩子？還是勇敢面對它？」如同李康生現實生活裡的遭遇，生了怪病無法醫治，靠著自己的意志力努力復健。

▲李康生眼睛充血，如電影中邪樣貌。（圖／李康生提供）

鍾馗法師並非一般人可以扮演，八字必須夠重，更可能會有被好兄弟發現的人身危險，在馗爺5個聖杯謁示之下，李康生勇敢面對這個挑戰，大病初癒的他，身負30公斤馗爺官服，練習「跳鍾馗」的法師動作，一言一行一舉一動，仔細揣摩用心雕琢，敬業精神令人感佩。

▲李康生深夜練習跳鍾馗。（圖／李康生提供）

昨（7）日，李康生終於回到台灣，他在臉書曬出多張拍攝期間，深夜練習「跳鍾馗」的照片，浪漫表示：「忙了兩個半月，終於回台啦…但還要居家隔離兩周。火哥我先找好兄弟喝個酒去…」，李康生也希望出關後能夠立刻歸隊，加入宣傳，相信有鬼王鍾馗的加持，能打下漂亮的一戰。