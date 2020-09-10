要司機提供口罩被拒！陳凱倫氣問「叫我去申訴？」被罵翻

陳凱倫在臉書發文，透露司機先是叫阿婆戴上口罩，否則就會請她下車，不過阿婆不知是沒帶還是一時找不到口罩，仍沒把口罩戴上，司機便要阿婆下車，陳凱倫這時問司機：「你難道不能替她準備一個口罩？」司機回：「沒這個規定，我不可能替每個客人準備口罩啊？不然你去申訴啊 ！」
司機的反應讓陳凱倫相當不解，「這裡是台灣？怎麼坐在車上的年輕人都無動於衷啊？一點人情味都沒有？」他氣到當場破口大罵：「大家總要發揮一點， 公理正義吧 ！」陳凱倫表示，自己多的口罩放在行李箱深處，他打開要找口罩時，一位年輕人拿了口罩給阿婆。
貼文引發網友正反意見，有人讚美陳凱倫暖心行徑，肯定他主動發聲，不過多數人不認同，直言司機就算口氣不好也是依規定行事，不滿他沒先拿口罩出來就批評，「言詞上多一點愛，不要隨便貼標籤製造對立」、「沒人有義務幫忙準備口罩，這種事要做默默做就好，請問是很想賺曝光嗎？」陳凱倫臉書被灌爆後已緊急刪文。（編輯：楊穎軒）
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