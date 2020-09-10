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要司機提供口罩被拒！陳凱倫氣問「叫我去申訴？」被罵翻

娛樂中心／綜合報導
calendar_today2020-09-10 15:07:14update2020-09-10 15:18:50

▲陳凱倫與公車司機因提供口罩問題起衝突。（圖／陳凱倫臉書）
▲陳凱倫與公車司機因提供口罩問題起衝突。（圖／陳凱倫臉書）
資深藝人陳凱倫熱心助人，長年致力公益活動，昨（9日）他與兒子陳銳搭公車見到一名阿婆沒戴口罩，司機出言提醒不戴就拒載，陳凱倫見狀要求司機提供，司機拒絕，陳凱倫氣得大罵對方和乘客沒人情味，更說：「我最氣的是司機叫我去申訴！」孰料，原是一番好意，卻引發大批網友不滿，痛批陳凱倫在為難司機及乘客。

▲陳凱倫嘆台灣人沒人情味。（圖／陳凱倫臉書）
▲陳凱倫和公車司機爆發言語衝突。（圖／陳凱倫臉書）
陳凱倫在臉書發文，透露司機先是叫阿婆戴上口罩，否則就會請她下車，不過阿婆不知是沒帶還是一時找不到口罩，仍沒把口罩戴上，司機便要阿婆下車，陳凱倫這時問司機：「你難道不能替她準備一個口罩？」司機回：「沒這個規定，我不可能替每個客人準備口罩啊？不然你去申訴啊 ！」

司機的反應讓陳凱倫相當不解，「這裡是台灣？怎麼坐在車上的年輕人都無動於衷啊？一點人情味都沒有？」他氣到當場破口大罵：「大家總要發揮一點， 公理正義吧 ！」陳凱倫表示，自己多的口罩放在行李箱深處，他打開要找口罩時，一位年輕人拿了口罩給阿婆。

貼文引發網友正反意見，有人讚美陳凱倫暖心行徑，肯定他主動發聲，不過多數人不認同，直言司機就算口氣不好也是依規定行事，不滿他沒先拿口罩出來就批評，「言詞上多一點愛，不要隨便貼標籤製造對立」、「沒人有義務幫忙準備口罩，這種事要做默默做就好，請問是很想賺曝光嗎？」陳凱倫臉書被灌爆後已緊急刪文。（編輯：楊穎軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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口罩 陳凱倫 申訴 公車 陳銳

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