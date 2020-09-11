《天能》充斥滿滿「哈利波特」！西追、花兒相隔15年重聚

好萊塢大導克里斯多夫諾蘭新片《天能》的燒腦劇情，一上映就掀起話題，連片中幾位主角的演技，都成為大亮點，不知道《哈利波特》世代的大家有沒有發現，裡頭有3位演員相當眼熟，似乎都曾演出過《哈利波特》，原來大家繞了一大圈，又在《天能》重聚囉。





其中影迷最耳熟能詳的，非男主角之一的羅伯派汀森莫屬，他2005年演出《哈利波特：火盃的考驗》，扮演帥哥「西追」（Cedric Diggory），當時他與哈利代表霍格華茲，一起參加三巫鬥法大賽，只可惜最後成為哈利與佛地魔鬥爭的犧牲品，被蟲尾用索命咒將其殘忍殺害。



▲▼羅伯派汀森在《天能》（上圖）和《哈利波特》的演出，都令人印象深刻。（圖／《天能》劇照，《哈利波特》劇照） 眼尖的觀眾應該也有發現，《天能》中的女科學家芭芭拉，正是曾在《哈利波特》系列中，演出「花兒」一角的法國女星克蕾曼絲波西（Clémence Poésy），她在《天能》裡向男主角約翰大衛華盛頓解釋何謂「反向技術」，一現身就令觀眾驚艷，沒想到相隔15年之後，她竟能與羅伯派汀森在《天能》的時空中重聚。



▲▼「花兒」（下圖左二）也出現在《天能》裡（上圖）。（圖／《天能》劇照，《哈利波特》劇照） 至於飾演《天能》大反派安德烈薩托的男星肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh），也是《哈利波特》的熟面孔，他曾在《哈利波特：消失的密室》登場，飾演自戀又愛慕虛榮的老師「吉德羅洛哈」，也是哈利二年級的黑魔法防禦術課老師，曾經試圖治療哈利的手（魁地奇比賽手腕受傷骨折），但卻在施咒後，讓哈利的手臂骨頭消失。



▲▼吉德羅洛哈老師（下圖右）原來也是《天能》的大反派（上圖）。（圖／《天能》劇照，《哈利波特》劇照） 難怪看完《天能》的粉絲，會嚷嚷說：能夠一次看到西追、花兒和吉德羅洛哈老師，真是《哈利波特》迷在《天能》中看到的最大彩蛋了。



