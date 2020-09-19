小鬼曾救他一命！憂鬱症者曝生前「暖炸舉動」：夢見祂了

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨。對此，昨（18）日一名自稱憂鬱症患者的網友，在PTT分享曾經遭遇人生低潮，身旁無依無靠，只有小鬼願意陪伴他，更提到前一日晚上在夢裡遇見小鬼，對他說出「9字」，貼文立刻引發全場熱烈回響。





▲一名自稱憂鬱症患者的網友，在PTT分享曾經遭遇人生低潮，身旁無依無靠，只有小鬼願意陪伴他，更提到前一日晚上在夢裡遇見小鬼，對他說出「9字」，貼文立刻引發全場熱烈回響。（圖／翻攝自PTT）