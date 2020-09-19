小鬼曾救他一命！憂鬱症者曝生前「暖炸舉動」：夢見祂了

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨。對此，昨（18）日一名自稱憂鬱症患者的網友，在PTT分享曾經遭遇人生低潮，身旁無依無靠，只有小鬼願意陪伴他，更提到前一日晚上在夢裡遇見小鬼，對他說出「9字」，貼文立刻引發全場熱烈回響。
原PO表示「我不知道我們的關係算什麼，但是很感謝祢，在我人生的低潮時，願意花時間陪我聊天，雖然短暫，但是充實」。他當時重度憂鬱症發作很嚴重，一直跟身旁的親友求救，小鬼卻是是唯一一個回他的人，心中十分感動的說「祢讓我知道，這個世界還有很多善良的人，只是我還沒去挖掘」，當下看完小鬼的訊息，決定要勇敢活下去。
原PO接著提到，前一天晚上睡覺又夢到小鬼，小鬼對他說「人生不要怕，衝就對了」，講完後原PO突然醒過來，之後整晚再也沒有睡，感動直呼「謝謝祢願意在我人生最谷底時拉我起來」，並對自己信心喊話「未來我會繼續記住鬼哥認真、真誠的態度，面對人生未來挑戰，鬼哥，我想祢了」，最後貼出數張與小鬼的IG私訊對話，可以看出小鬼生前總是耐心且禮貌的回覆，暖心畫面逼哭一票粉絲。
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「真的好人，漸漸覺得難過了」、「真的是大好人耶QQ」、「很感人」、「小鬼真的很暖，都會回粉絲私訊，很親民」、「哇！能跟粉絲聊的藝人不多，蠻親民的」、「真的暖，這麼好的一個人就這樣走了」。（編輯：賴詠璿）