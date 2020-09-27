金鐘55／楊謹華只差1票輸柯佳嬿　評審苦喊：惡夢重演！

第55屆金鐘獎頒獎典禮今（26）日於國父紀念館舉行，典禮罕見超時1小時引來網友不滿，但過程仍順利結束，不過有不少遺珠引發網友熱議。評審主席瞿友寧、評審召集人陳世杰最後受訪時坦言，「戲劇男女主角最後都只差一票勝出。」

▲姚淳耀感謝媽媽與女友。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲姚淳耀感謝媽媽與女友。（圖／NOWnews影像中心）

▲柯佳嬿再奪一座視后。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲柯佳嬿再奪一座視后。（圖／NOWnews影像中心）

▲楊謹華。（圖／NOWnews影像中心）

× ▲楊謹華。（圖／NOWnews影像中心）

▲許光漢無緣視帝。（圖／NOWnews影像中心）