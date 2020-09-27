金鐘55／楊謹華只差1票輸柯佳嬿　評審苦喊：惡夢重演！

第55屆金鐘獎頒獎典禮今（26）日於國父紀念館舉行，典禮罕見超時1小時引來網友不滿，但過程仍順利結束，不過有不少遺珠引發網友熱議。評審主席瞿友寧、評審召集人陳世杰最後受訪時坦言，「戲劇男女主角最後都只差一票勝出。」
陳世杰表示戲劇男主角由《鏡子森林》姚淳耀獲得，但其實在最後一輪投票時跟《誰是被害者》張孝全進入PK，結果只差一票勝出。而女主角部分柯佳嬿又再度靠著《想見你》打敗楊謹華，陳世杰透露4年前自己也是評審，這次再度陷入「柯楊魔咒」他苦喊：「惡夢重現！」透露兩人也是進入PK戰，且也是只差一票，最後由柯佳嬿勝出。
關於男女主角競爭激烈，陳世杰說評審各自投了之後，當天下午開票後才知道結果，他還看到有評審正交出票後又收回，每位評審都非常掙扎，「沒有好壞，跟運氣有關，也許換評審結果會不一樣」，他認為柯佳嬿常碰到她很適合的角色，這次《想見你》中3種角色有3種層次，難度更高。
而新科視帝姚淳耀最後勝出的關鍵，陳世杰表示姚淳耀的角色很複雜，要有記者正義感，又必須和黑社會交流，角色有很多面向，內在衝突非常大，加上《鏡子森林》有30集，可以從前面到後面看到姚淳耀的表演層次。相較《誰是被害者》只有8集，能表演的層次有限，但評審還是肯定張孝全在詮釋亞斯伯格症患者，跟面對女兒陷入兇殺案的情緒，其實也表現非常好。
至於人氣飆升的許光漢，在男主角獎「槓龜」，陳世杰表示，大家都認同他是很努力的演員，「必須來說，他其實魅力很強，但就資歷跟演戲上的層次，還有加強的空間，他是實力派演員，日後大有可為。」而新人獎由《誰是被害者》李沐獲得，陳世杰講評她得獎原因，李沐帶動整個戲劇推動，層次表現鮮明，強調11位評審全投她，「怪物新人」名副其實。