性感女星沉潛3年回歸樂壇　曾因「殺人犯」觸動演戲魂

米亞若MiyaRo曾以唱跳舞蹈團體「無限甜心」闖蕩歌壇，不過在2015年團體組合發行完第2張EP後就鮮少見到她的消息，不過有著夢想和特色的米亞若，沉潛3年拜師學藝，經過磨練後再出發，她這次跳脫團體時期的稚嫩，帶著個人首張迷你專輯《I FEEL YOU》宣示回歸，展現小女人的知性美感，此外，她也透露自己對演戲有著無限憧憬，笑說自己最想嘗試的角色就是殺人犯。

談及夢想，雙魚座的米亞若有著與眾不同的幻想，創作、唱歌和跳舞雖然都已逐夢踏實，但是她的另一個夢想是希望可以當個演員，米亞若承認自己內心有著多重角色的面向，也許是壓抑太多，希望透過演戲嘗試各種不同角色的變化，讓內心情感和慾望得以釋放。

被問到最希望嘗試的角色，米亞若爽快地說「殺人犯」，她覺得懸疑驚悚片的劇情是與現實生活較有差距的，像之前看過電影《樓下的房客》，就對邵雨薇演的殺人犯角色印象深刻，另外像是武打片的女俠、身手俐落也讓米亞若覺得很酷，有一種正義感。





在首支MV《I FEEL YOU》中，米亞若穿上高筒長靴、開叉牛仔裙並配上透膚黑紗及黃色格紋蕾絲小可愛，以街頭時尚穿搭站在風沙路上漫舞高歌，體驗「公路歌手」的自由奔放。（編輯：侯家瑜）

▲米亞若在新專輯當中展現小女人的知性美感。（圖／無限志娛樂提供）