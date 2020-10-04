「4生肖」中秋後桃花大開！命理師：第一名需主動出擊

2020只剩3個月了，想要脫單的朋友們，千萬別太害羞了！知名命理老師艾菲爾近日就公布，中秋後情路順暢、桃花大開的「4生肖」男女，有上榜的朋友，打開心房去擴展朋友圈，沒上榜的朋友，快約這些生肖的朋友出來聚聚，蹭蹭他的桃花好運吧！

第四名、生肖豬

肖豬者在中秋後有「太陽」吉星照拂，讓你的桃花運大幅上漲。各種聚餐邀約不斷，不管是長輩、同事、朋友的邀請，請你一定要答應，可以添旺自己的人氣。當然最重要的是，你很可能在聚會中遇到你命中注定的另一半，他的外表、條件、三觀都合你胃口，且你們也很有話聊，多相處後，你們在一起的機會特別大。有伴者在中秋後也能甜蜜穩定，就算吵架也是很快合好，反而越吵感情越好呢！





第三名、生肖馬





中秋後對肖馬者而言，是感情萌發新芽的開始。單身的你，桃花會來自遠方，因此若遇到外縣市的對象，請你要積極把握，也別錯過公司出差外派的機會，你有望在旅途中遇見一個興趣、個性都非常合拍的對象，也許你們沒辦法每天都黏在一起，但他對你的好，甚至讓你動了想婚的念頭。有伴者，中秋後很適合展開你們的新計劃，像是搬家買房、結婚生子等，這個新計劃的注入能為你們盡快化解今年的破太歲年。



▲知名命理老師艾菲爾近日公布，中秋後桃花大開的「4生肖」，你上榜了嗎？（示意圖／取自pixabay）

第二名、生肖兔





生肖兔在中秋後有艷遇上門，紅鸞星動使你在人群中更加耀眼，讓你不紅也難，對你有意思的人會主動向你發出攻勢，令你受寵若驚。當你一個人走在路上或在充滿文藝氣氛的美術館、咖啡廳，很容易被異性示好。如果你已經有心儀的對象，記得要多與對方聯繫，只要你願意給他們機會，很快就能傳出喜訊！有伴侶者，你與伴侶都更為彼此著想、更體貼對方，如有意步入下個階段，可趁中秋後與伴侶討論，你們很容易就能取得共識，更確定彼此的未來。





第一名、生肖龍





生肖龍中秋後的桃花運非常旺！月老特別眷顧你，一定要好好把握。這朵桃花需要你自己「主動出擊」才會盛開，你最近越來越有魅力，身邊的桃花一朵接一朵開，此時，請你記得放下身段，不要過於矜持，多看看對方的優點，主動一點對你們更好，不要錯過了這段良好的姻緣。有伴者，記得有空時多撥通電話關心另一半，或是在假日安排個小旅行，會有助於你們之間的感情熱度升溫。（編輯：許苡晴）

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