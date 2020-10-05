80萬人報復性看片！河智苑新作中秋假期「賺70億元」

由韓國「國民老爸」成東鎰、影劇天后河智苑及天才童星朴昭怡主演的親情喜劇新片《無價之保》，在韓上映開出亮眼票房，據韓國官方統計，《無價》完全制霸中秋檔期，上映連5日拿下票房冠軍、當周票房冠軍、中秋檔期票房總冠軍，截至4日為止，觀影人次已突破82萬人，票房超過70億韓元（約台幣1.8億元），除此之外，各大媒體及影評也盛讚，稱《無價》是「秋節唯一印象深刻的作品」。

▲成東鎰（左）片中跟河智苑的親情戲感動不少觀眾。（圖／龍祥電影）