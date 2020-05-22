降息誰受益／公銀多降1碼　房貸搬家當心賠了夫人又折兵

▲房貸搬家怎樣才划算？銀行表示要省下的利息錢大於轉貸成本。（圖／玉山銀行提供）

▲銀行提醒房貸轉貸應先評估貸款餘額多寡，貸款利率差距等條件，一般而言，貸款餘額大，剩餘年限長者，轉貸較為有利，但需注意原貸款銀行是否有綁約限制，銀行就實際試算給你看。（圖／彰化銀行提供）

中央銀行降息1碼、0.25%，政付再要求公股銀行消費貸款加碼降息，其中自用住宅貸款千萬元內再降1碼，為期半年，等到在9月底前房貸利率可降2碼，且一體適用，也讓民營銀行客戶認為不公，打電話要求降息，甚至揚言轉貸。不過，公、民營銀行都提醒，轉貸到其他銀行需再負擔不動產設定費用、代書費及銀行開辦費等費用，還要注意有無提前清償違約金、轉貸後能否爭取到一樣的貸款額度等，再看轉貸後利息節省金額是否大於轉貸費用。受到新冠肺炎衝擊經濟影響，全球掀起降息風，台灣央行也降息1碼，銀行放款利率也跟著調降，但因應疫情衝擊，政府要求公股行庫個人金融部分加碼降息1至2碼，為期半年，其中房貸自用住宅部分加碼降息1碼，而且不論是否受到疫情影響全部都調降。由於房貸金額大，以1000萬元來說，多降1碼，半年利息可省下1萬2500元，不無小補。只是這波降息較不同的是，央行降的1碼公、民營銀行都有反映在房貸利率調降上，只是公股銀行在政府要求下又多降了1碼，民營銀行認為全部客戶一體適用並不公平，只針對受疫情影響的客戶加碼降息，也讓跟民營銀行貸款的房貸戶感覺吃了悶虧，只能看著別人享受，因此公股銀行也接到許多轉貸詢問電話。雖然公股銀行也認為這是爭取房貸業務的好機會，歡迎他行客戶轉貸，但不論公股還是民營銀行也都提醒轉貸前要先評估划不划算。兆豐銀行就指出房貸搬家需看2個關鍵因素，包括與原貸銀行之間的利差、轉貸成本。玉山銀說轉貸是否划算，首先可先計算轉貸所需花費的成本，包含提前清償違約金、開辦費用、代書費及設定費等，如果轉貸所節省的利息大於成本，這種情況就可以評估轉貸。當然，也要特別注意綁約期間，如果房子尚於綁約期間內，轉貸就需要額外負擔提前清償違約金，轉貸後，新貸銀行也會重新綁約，若短期有出售的規畫，就會需要將這個因素也考慮進去。國泰世華銀行建議申請房屋轉貸時，除了利率外，要一併考量伴隨而來的必要轉貸費用，同時銀行為了降低授信風險，往往提供的優惠利率也多會限制適用對象，例如較高所得、較高資產等的優良客戶，並不是每一位客戶都能同時享有，建議房貸戶可先檢視與原貸銀行的往來關係，諮商後再進行綜合評估。華南銀行還建議轉貸前先評估不動產鄰近行情，若鄰近行情穩定或上漲趨勢，轉貸後新鑑估值可望持平或增加，有機會貸到原額度，然後評估轉貸相關費用包括原貸銀行費用、新貸銀行費用及地政規費、代書費等，也要檢視貸款契約書類條文確認各家銀行違約金計收方式，通常貸款後第1年內轉貸計收的違約金為貸款餘額的1%，第2年之後遞減至0.8%至0.6%，綁約期間約3年，但實務上近年客戶均簽訂無提前清償違約金方案，或在貸款多年後才考慮轉增貸，通常不會有此費用。在選擇新貸銀行時，也要先了解規費包含徵信費、房貸手續費（依貸款金額千分之1計收）等，最低收費5000元以上。此外，還有就是地政規費，即貸款設定登記規費按設定金額的千分之1，還有代書費包含塗銷與重新設定抵押權2項，依各代書價碼不同，行情約5000元至1萬2000元不等。中信銀強調「房貸利率」不是決定往來銀行的唯一因素，房貸1000萬轉貸的地政規費就是1萬2000元，再加計代書費6000元起、塗銷費用2000元起以及新往來銀行的開辦費約5000元，轉貸成本合計約2萬5000元，這還不含他項權利證明書費用一張80元或新銀行代償手續費，因此可能不划算，原往來銀行若在綁約期限內，提前清償違約金達5至10萬也要注意。合庫銀更實際試算給大家看，若民眾貸款1000萬元，原先利率1.68%，因央行降息1碼利率降為1.43%，若因考量公股行庫自用住宅千萬額度內再降1碼而轉貸，6個月約可節省利息支出1萬2500元（1000萬×0.25%÷12×6），但轉貸需支出費用包括設定費1萬2000元、開辦費5000元起、代書費5000起，合計約2萬2000元起，因此在利率相同情況下，因政策降息補貼6個月而轉貸，並不符合成本節省效果。彰銀建議民眾若要辦理房貸轉貸時，應先評估貸款餘額多寡，貸款利率差距等條件，一般而言，貸款餘額大，剩餘年限長者，轉貸較為有利，但需注意原貸款銀行是否有綁約（提前清償違約金）限制。兆豐銀行提到轉貸成本一般包括抵押權設定費、代書費、開辦費或需繳付原貸款銀行提前還款的違約金等，但若自行送件且與銀行無違約關係則成本就只有設定抵押權的規費，以目前各銀行平均房貸利率水準約1.4%至1.45%，以優質的自住型房貸戶利率最低可降至1.31%來看，從原貸銀行利率若1.45%轉貸到兆豐銀行後，每千萬房貸1年可省14000元利息，加上這半年響應政策的降息可降1碼0.25%，可以省12500元的利息，轉貸利益可達2萬6500元，扣除每千萬元房貸的轉貸成本設定費約14400元後（設定為借款金額的1.2倍），仍有轉貸利益。