振興三倍券加碼回饋　銀行祭新戶刷卡3千元最高可拿3千元

▲行政院三倍券使用方式。（圖／NOWnews製作）

隨疫情降溫，除防疫人流管制將鬆綁，政府亦將發放「振興三倍券」，要振興全台經濟，並提供4種領取管道，其中包括登錄綁定信用卡，銀行也配合政府振興經濟政策推出回饋方案，綁定信用卡除可拿回政府提供的2000元之外，還可享刷卡金回饋，甚至新戶完成申辦並搭配「振興三倍券」刷3000元最高合計可拿3000元，等於銀行幫你出1000元。台新銀行總經理尚瑞強表示，目前國內疫情，在政府及民眾的充分配合下，已能有效控制，民眾亦逐步恢復過往生活常態，因此，樂觀看待在政府發放振興券的刺激下帶動下，相信將可為國內經濟注入一劑強心針。對於政府剛公布的「振興三倍券」方案，民眾共有4種領取管道，包含預購紙本券、登錄綁定電子票證、行動支付或信用卡等，尚瑞強指出，台新銀行也配合政府振興經濟政策推出超優回饋優惠，民眾使用台新信用卡綁定消費刷滿3000元，除了可拿到政府提供的2000元之外，可再享台新銀行提供的300元刷卡回饋。另外，前1萬名綁定台新信用卡的民眾亦還可搶得早鳥加碼回饋，首筆消費滿100元，再送100元，還可疊加所有台新持卡優惠，例如持指定台新卡至國內五星艾美酒店用餐享75折優惠結合「振興三倍券」，總計回饋可高達38%。對於尚未持有台新信用卡的民眾，也推出優惠，完成申辦並搭配「振興三倍券」，新戶刷3000元最高合計可拿3000元。台新銀行也規畫提供民眾最便利的「振興三倍券」ATM提領方案，民眾可利用信用卡、電子支付和電子票證消費累積滿3000元後，再持個人金融卡，透過台新銀行ATM直接提領政府回饋的2000元現金。