台幣太強有原因　央行總裁楊金龍：7、8月會反映合理價位

近新台幣兌美元近來大幅升值，今（18）日收在29.655元，續創逾2年新高紀錄，也成為最強亞幣。中央銀行總裁楊金龍在央行理監事會後記者會則指出，今年前5月外資是流出，6月呈現短時間大量流入，猜測與台股半年報的「作帳行情」有關，加上又適逢繳稅季，國內廠商有拋售美元換台幣需求，進一步推升新台幣。但他認為7、8月除權息旺季之後，依過去經驗外資領股利後會匯出，屆時新台幣應會反映出合理價位。楊金龍坦言，「確實新台幣在6月後比較強勢」，主要是台灣經濟成長率還算不錯，雖然進出口比去年下跌，但1-5月仍是正成長，這也表示外匯供給還是較多，至於其他主要貨幣則受內部因素影響，像人民幣因中美貿易問題，韓元除出口不好之外，還有南北韓問題，各國幣值貶值情況與台灣不同。不過，楊金龍表示，事實上3月前新台幣兌美元還是貶，6月央行確實有進場調節，基本上外資今年前5個月是流出的，6月進來時間很短且金額龐大，「符合我們進場原則」，這也是為什麼央行進場調節的原因。至於外資大舉匯入，楊金龍推測可能剛好適逢半年報，即有所謂的「作帳行情」，加上台股表現相對比較穩健一點，因此算是季節性因素。另一面，今年5月也是報稅季，今年又因新冠肺炎疫情延長至6月底，國內廠商本來就有賣美元換台幣的需求，加上6月連續假期（端午節），工作天數較少，能賣日數減少，因此量就會增加，也推升新台幣。雖然6月新台幣強升，但楊金龍也提到7、8月為除權息旺季，依過去經驗，外資領了股利後就會匯出，屆時新台幣匯率應該會反映較合理的價位。面對強勢新台幣恐讓受疫情影響的出口商雪上加霜，楊金龍則說出口商直接面臨的問題是「沒有需求」，並非匯率決定出口，央行只能確保外匯市場秩序，力求新台幣穩定。